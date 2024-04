Nova York va obrir la veda denunciant cinc empreses tecnològiques, Barcelona va recollir el guant des d’un punt de vista institucional i ara Sant Cugat s’ha sumat a la llista de municipis catalans que han declarat explícitament un “problema de salut pública” els efectes d’un abús de les xarxes socials i les plataformes digitals. El posicionament de les administracions alerta que un ús excessiu pot estar relacionat amb l’aïllament i símptomes depressius, d’ansietat, d’obesitat, de visió i de salut mental i física, situació que deixa palesa la necessitat de fixar una regulació.

Les darreres mocions des del món local exigeixen oferir orientació als menors, a les entitats i famílies per facilitar un ús responsable de les xarxes socials i plataformes digitals. A més, interpel·len directament la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya i la Unió Europea per impulsar les mesures oportunes en matèria de salut pública i salut mental, establint controls públics sobre els algorismes que es desenvolupen en les aplicacions.

“És com una addicció a la cocaïna”

El sabadellenc Gerard Vilanova, en la seva faceta de divulgador sobre la relació entre la tecnologia i els infants, veu positiu el punt de partida, que considera aquestes addiccions com un problema de salut. Alhora, defensa que des dels organismes públics s’abordin aquesta dependència dins dels programes de drogoaddiccions. “Es tracta des de la mateixa posició que quan es tracta d’addiccions a les drogues convencionals”, sosté. “Les pantalles no es fumen, ni es punxen ni es beuen; entren per la vista, però és exactament igual d’addictiu que la cocaïna”. Experts com el psicòleg Marc Masip s’expressen en la mateixa línia: “les pantalles són l’heroïna del segle XXI”.

Vilanova adverteix que avui hi ha joves molt més angoixats, en molts casos, per un accés descontrolat a les pantalles. “Hi ha pares que les fan servir com a mainaderes i això fa que els nens no desenvolupin com cal les seves habilitats socials, comunicatives i els recursos personals. Si aprenem a menjar amb pantalles, no aprenem a menjar. Si aprenem a dormir amb pantalles, no aprenem a descansar”, sintetitza. Això, per exemple, té a veure també amb la manera com els joves s’acosten a realitats com el sexe -a través de la pornografia, a les pantalles- o altres escenaris distorsionats, que “han modificat el comportament de tota una generació”.

Amb tot, és inevitable que sovint veiem aquesta lluita com una batalla de David contra Goliat. “El negoci de les grans empreses tecnològiques es basa en l’addicció que generen en les persones. Dona més beneficis per a ells com més temps passin les persones enganxades als aparells i plataformes. Sense discriminar l’edat, amb companyies que es desmarquen de qualsevol responsabilitat”, analitza.

En aquest context, Vilanova assenyala la importància del rol dels pares. “Hi ha d’haver una consciència. Els adults no podem abordar les tecnologies amb una mirada innocent, pensant que els nens ho aprendran sols. Ens n’hem d’ocupar des d’avui. Independentment de l’edat del nostre fill”, adverteix. I tanca: “allò que és bo pels pares, és bo pels fills. I a l’inrevés. Tenim drets i obligacions diferents i cal protegir els menors, acompanyant-los en l’ús de les tecnologies”.

Sabadell actualitza el pla local

A Sabadell, de moment, es descarta fer un pas específic en la direcció de ciutats com Barcelona i Sant Cugat, però des de la regidoria de Salut remarquen que és una qüestió que ja s’aborda amb de forma prioritària. “L’ús de les xarxes ha crescut en els últims anys i això, en ocasions, suposa problemes greus. Tenim un servei d’assessorament i informació sobre pantalles, on es determina si hi ha o no un problema per derivar al professional corresponent del servei de salut”. El més rellevant del servei és el seguiment preventiu, explica la regidora Silvia García, que apunta que el programa no està només orientat a joves, sinó que també dona suport a les famílies.

Recentment, el ple de Sabadell va actualitzar el Pla local de Salut Mental i Addiccions, posant sobre la taula aquesta problemàtica per treballar-ho des de l’àmbit local. García emfatitza que a través de les diferents eines a disposició de la ciutadania es pot abordar la nova realitat. “S’està fent molta feina a Sabadell, però som conscients que no ho podem fer sols. S’ha d’abordar de manera transversal i a diferents nivells”, sentencia.