Eutime desgrana els avantatges i els inconvenients de la intel·ligència artificial

La irrupció de la intel·ligència artificial (IA) ha generat interès i dubtes entre els membres de l’associació de sèniors Eutime. Aquest dimarts, l’entitat va celebrar la primera de dues sessions per desxifrar aquesta nova tecnologia, amb l’expert en la matèria Agustí Padrós, enginyer de Telecomunicacions i director d’Innovació a Smartech Cluster. La segona i darrera sessió se celebrarà aquest dijous, 18 d’abril, de 18 h a 20 h al campus Sabadell de la UAB.

El president d’Eutime, Joan Rios, va compartir al principi de la trobada que “la IA s’ha convertit en una cosa que supera la previsió dels seus inicis. Gairebé supera tots els mètodes d’ensenyament perquè fa possible que es pugui fer tot”.

Per la seva part, Agustí Padrós va explicar la seva visió sobre la intel·ligència artificial, que considera que suposarà un canvi com en els anys 2000 ho va ser internet i la proliferació de pàgines web. “Ara està de moda tenir IA”, va dir. I la situa com un pas mes de la transformació digital en què estem immersos de manera constant, perquè “comença, però mai acaba”, per la qual cosa va animar a ciutadans i empreses a conèixer-la i posar-la en pràctica per no quedar fora de joc.

Padrós també va opinar que la IA provocarà que “algunes professions canviaran o desapareixeran, però n’hi haurà altres de noves”. I considera que el futur d’aquesta tecnologia és que funcioni com a base de futures aplicacions, igual que actualment predominen en el mercat dels ordinadors i els telèfons mòbils dos sistemes operatius diferents respectivament.

Tanmateix, el sabadellenc va assenyalar algunes qüestions a tenir en compte d’aquesta tecnologia com que cal que s’utilitzi amb supervisió humana perquè “no necessàriament fa el mateix raonament que nosaltres, et diu coses, però no sabem com les fa”, per la qual cosa recomana comprovar-ne els resultats sempre. L’altra qüestió que va subratllar va ser la gestió de les dades, la qual cosa creu que “influirà en la confiança i la reputació de les organitzacions”, per la necessitat que siguin tractades amb seguretat.