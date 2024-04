Saps on és… l’home de bronze?

El parc de Catalunya torna a ocupar aquests dies la primera plana mediàtica per les darreres actuacions en l’indret. Malgrat que és un dels espais més emblemàtics de Sabadell i que molts ciutadans el recorren sovint, encara hi ha elements que són poc coneguts en l’imaginari col·lectiu sabadellenc.

Un dels símbols del parc és l’home de bronze, obra d’Agustí Puig. Es tracta d’una escultura fosa en bronze de 4,20 m d’alçada, que està col·locada sobre una peanya de formigó blanc realitzada per l’arquitecte Manel Larrosa. Potser un detall que sap menys gent és que l’element, en un mirador privilegiat amb vistes a la ciutat i altres punts com la Mola, és un homenatge a l’alcalde Antoni Farrés.

De fet, l’escultura va ser impulsada per la Comissió Espai Antoni Farrés i Sabater, formada per la Fundació Bosch i Cardellach, representants de la família i dels amics i l’Ajuntament de Sabadell. L’11 de febrer del 2011 el parc de Catalunya va acollir la presentació de l’Espai Antoni Farrés i Sabater, en record de qui va ser batlle de la ciutat durant dues dècades.

L’escultura integra tot un univers d’elements singulars al lloc. Al parc hi ha altres escultures, com una d’Antoni Marquès, diferents plaques i motius commemoratius –a Lluís Companys i a Ernest Lluch–, com també l’A de Barca de Joan Brossa.