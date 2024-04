Buiden el llac del parc de Catalunya per la sequera

L’Ajuntament de Sabadell buidarà el llac del parc de Catalunya. La decisió es pren perquè el decret de sequera impedeix reomplir-lo, motiu pel qual et tem que pugui generar problemes per la manca de circulació de l’aigua i la seva qualitat. En un comunicat, el consistori detalla que la situació actual està provocant la degradació de l’aigua del llac, “cosa que pot tenir efectes adversos sobre la fauna i també la ciutadania”. “En cas que el llac es mantingués amb la reserva hídrica actual, la degradació de l’aigua aniria augmentant i podria causar efectes adversos, com ara l’aparició de males olors o la possible presència de patògens”, afegeixen en el text.

El buidatge del llac es durà a terme de forma progressiva i s’aprofitarà per netejar el vas i fer les reparacions que siguin necessàries. La situació ha empès l’Ajuntament a buidar també el llac petit situat a la plaça de l’Argub, just a tocar, ja que per raons tècniques no es podia continuar alimentant de l’aigua del llac.

De la mateixa manera, s’ha aturat l’activitat de l’embarcador. Properament es procedirà al tancament perimetral de l’espai per raons de seguretat i se senyalitzarà de forma adient tota la zona.

L’Ajuntament detalla en el comunicat que ha demanat a la Generalitat poder mantenir el nivell de l’aigua del llac amb aigua freàtica procedent d’una mina propera. “Els informes avalen que es podria fer servir sense afectar l’aigua de boca i l’Ajuntament està pendent de la resposta de la Generalitat”, apunten.

En el buidatge també es treballa amb Benestar Animal pel que fa a la fauna del llac, que viu en llibertat i, per tant, es mou, s’alimenta i es reprodueix de manera totalment autònoma. L’Ajuntament detalla que vetllarà per la fauna i es mantindran les casetes i els espais actualment preparats per acollir-los.