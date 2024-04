Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arribem a la meitat de setmana fent un repàs de les notícies més destacades que han marcat les últimes hores a Sabadell. Què no et pots perdre?

Helicòpters i drons per controlar el risc d’incendi en context de sequera. Endesa ha iniciat la campanya de prevenció de focs a les línies elèctriques de cara a un estiu que tornarà a ser sec, segons les previsions. La companyia utilitza dispositius tecnològics punters, que poden llegir la temperatura des de l’aire i detectar punts calents abans que el desenllaç sigui fatal.

La modificació de la llei del tabac per prohibir fumar a les terrasses “serà beneficiosa sobretot de cara a la gent que vol deixar de fumar perquè li posa més difícil les coses”. La doctora Amalia Moreno, pneumòloga a l’Hospital Parc Taulí, veu amb bons ulls la iniciativa i recorda que “vuit de cada deu fumadors acabaran patint malalties derivades al llarg de la seva vida”.

La instal·lació d’una tanca per evitar l’accés a les vies de tren de Rodalies al nord de Sabadell s’endarrerirà encara més per temes administratius. L’Ajuntament va aprovar el projecte el setembre de 2021 –ja fa més de dos anys–, però no s’ha arribat a executar i, passat aquest temps, s’haurà de tornar a adjudicar.

Les vendes de vehicles nous en aquest primer trimestre del 2024 han augmentat un 5,53%, respecte del mateix període del 2023, però les matriculacions del segment de derivats i furgons han disminuït lleugerament, segons dades de la patronal catalana de la distribució d’automoció (Fecavem).

El periodista sabadellenc Roger Escapa serà el presentador d’un nou programa a 3Cat. L’Eclipsi, nom de la proposta, farà el salt a la plataforma de TV3 després d’haver format part d’El suplement. El programa ja s’ha començat a rodar.