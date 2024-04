El Vet Aquí Sabadell 2024 ja té cartell, obra d’Axel Mur, alumne de l’Escola Illa

Axel Mur, alumne de segon d’Il·lustració de l’Escola Illa, és l’autor del cartell del Vet Aquí Sabadell 2024, el Festival de Contes de la ciutat, que arribarà a la seva novena edició del 9 al 13 de maig, coincidint amb el cap de setmana de l’Aplec de la Salut. La proposta de Mur va ser l’escollida en el concurs que l’Associació Caravàs, impulsora del Festival, i l’Escola Illa organitzen cada any per definir la imatge gràfica de la iniciativa. En aquest sentit, la creació escollida servirà tant per promocionar el VAS com per inspirar la resta de materials de difusió. A més, el seu autor s’endurà un xec per valor de 100 euros per invertir en material de belles arts.

El jurat del certamen, integrat per membres de Caravàs i professorat de l’Illa, ha escollit també dos accèssits, que s’han endut les creacions de Hongxiang Ji i Giselle Molina. Com ja és tradicional, la tria del cartell guanyador culmina un procés que s’inicia el primer trimestre de curs amb una reunió dels responsables de Caravàs amb l’alumnat, en la qual —a més de qüestions tècniques— s’exemplifica la filosofia del VAS amb una petita sessió de contes per a adults, que aquest any va protagonitzar la rondallaire Rosa Fité.

Repetir la fórmula de l’èxit

Tal i com ja es va fer l’any passat, el Vet Aquí Sabadell 2024 coincidirà en el temps amb l’Aplec de la Salut, un cap de setmana considerat tradicionalment desfavorable per activitats d’aquest tipus al tractar-se d’un cap de setmana llarg a nivell local. “La prova que es va fer l’any passat, no obstant, va confirmar el contrari, de forma apostem per consolidar el Festival en aquest moment de l’any”, explica Susagna Navó, presidenta de Caravàs. L’edició 2023 es va tancar amb una assistència de 2.500 persones a les diferents activitats programades, establint el rècord de totes les edicions de la iniciativa.

El VAS24 s’obrirà amb una sessió de narració oral especialment concebuda aprofitant la Capitalitat de la Cultura Catalana, que Sabadell ostenta aquest any. L’espectacle inaugural serà Brames de Sabadell, un anecdotari històric de la ciutat que interpretaran, al Saló del Teatre Principal, Susagna Navó, Berta Rubio, Rosa Fité i Rah-mon Roma.

Serà el tret de sortida d’una proposta que, com és habitual, inclourà sessions de contes per a totes les edats, de nadons a adults, al costat d’altres activitats per a divulgar i posar en valor l’art de la narració oral. No hi faltaran activitats ja tradicionals com la sessió de contes per als infants de l’Àrea de Pediatria de l’Hospital Parc Taulí o els Contes en 7 minuts, una marató oberta a tothom a La Llar del Llibre.

Després de l’èxit de l’any passat també es farà la segona edició de Vet Aquí la Festa, una matinal plena d’activitats relacionades amb la narració oral que tindrà lloc el diumenge 12 de maig a la plaça del Doctor Robert, al Centre de Sabadell. Els participants hi trobaran sessions de contes, un espai de lectura i un racó de joc lliure, entre d’altres, a més d’un final de festa amb l’animador sabadellenc Jaume Barri.

El Vet Aquí Sabadell, nascut el 2016 de la mà de l’escriptora sabadellenca Anna Fité, l’organitza l’Associació Caravàs, integrada per bona part dels rondallaires sabadellencs. Compta amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell i de Bon Preu Esclat Supermercats, entre d’altres.