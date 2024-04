Homenatge a Ester Xargay al Saló del Teatre Principal

Sabadell recordarà aquest dijous la poeta, videoartista i activista cultural catalana Ester Xargay, en un acte d’accés lliure a les 19h al Saló del Teatre Principal. La trobada girarà entorn al seu poemari Salflorvatge (March Editor, 2006).

L’acte comptarà amb la participació de la pintora i escultora Mariona Millà, creadora de nombrosos treballs d’il·lustracions de llibres com el poemari Salflorvatge de Xargay. També en serà protagonista la música, amb obres de dones compositores interpretades al piano per David Casanova, especialitzat en música contemporània. Hi serà el regidor de cultura, Carles de la Rosa: “Reivindiquem Xargay com a poeta sabadellenca per la forta vinculació que va tenir amb la ciutat i perquè ella mateixa va voler omplir la fitxa d’escriptora sabadellenca, una voluntat de ser present en la vida cultural i literària de la ciutat que ens la fa sentir molt propera”.

Xargay, molt implicada en activitats relacionades amb la Colla de Sabadell, dirigia l’equipament cultural La Pahissa del Marquet de les Roques, precisament la casa d’estiueig de Pere Quart.