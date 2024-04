La Fira del Vehicle d’Ocasió engega motors: “És l’edició amb més vehicles”

Des d’aquest dijous i fins diumenge, Sabadell serà l’epicentre del vehicle d’ocasió, amb la 14a edició d’una fira que torna quatre anys després amb prop de 300 vehicles, de marques com Seat, Cupra, Citroën, DS, Nissan, Renault, Dacia, Skoda, Peugeot, Omoda, Mercedes-Benz, Volkswagen o Fiat, entre altres.

Aquesta tarda s’ha celebrat l’acte d’inauguració a Fira Sabadell que ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el tinent d’alcaldessa Lluís Matas; el regidor de desenvolupament econòmic, Toni Rodríguez; el president del Gremi de Mobilitat, Jaume Llop; la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch i el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, així com representants de Movento, Vallescar, Grup Maas, Autosí i Vallpark Motors.

Els vehicles exposats tenen menys de tres anys des de la seva matriculació; de km 0, amb un màxim de 40.000 km; amb garantia de dotze mesos a 5 o més anys, en funció del vehicle; i amb el distintiu ambiental: “Estem molt il·lusionats i contents de tornar a estar en marxa, quatre anys després. És l’edició amb més vehicles, de qualitat, garantits, i per tant és una bona oportunitat per apropar-se i trobar el vehicle que més s’ajusti”, ha explicat el president del Gremi de Mobilitat, Jaume Llop.

Venedors i assessors arriben a la 14a edició amb una premissa clara: cal rejovenir el parc mòbil –en l’actualitat, i segons dades de la Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció (Fecavem), la mitjana d’antiguitat frega els catorze anys– per adaptar-se a la futura entrada de la zona de baixes emissions, com serà el cas de Sabadell, i alhora millorar la seguretat dels conductors, amb vehicles més ben equipats. “Tenim una mitjana d’antiguitat molt elevada, i malgrat la incertesa que hi ha a les famílies per comprar un cotxe elèctric, sense una inversió tan gran i sense arriscar tant, pots trobar un vehicle amb les mateixes condicions de garantia i confiança”, ha afegit Llop.

L’entrada serà gratuïta i l’horari durant els quatre dies serà de 10 a 20 h, amb diverses activitats per als més petits i una àmplia oferta de foodtrucks. Des del Gremi de Mobilitat no es volen marcar objectius concrets –la darrera edició, l’any 2020, es van vendre uns 180 vehicles–, però no amaguen un cert optimisme en superar aquestes xifres –aquest mateix dijous, ja se n’havien venut una quinzena de vehicles–. “La Fira del Vehicle d’Ocasió és una bona opció. El sector de l’automòbil és un dels més importants de la ciutat per la seva presència a la ciutat. Estem molt contents que hi hagi aquest dinamisme econòmic, perquè això també serà bo per Sabadell“, ha assegurat Toni Rodríguez.