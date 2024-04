El Taulí remarca la importància de les enquestes per millorar l’experiència a l’hospital

El Parc Taulí treballa, des de fa temps, en la millora de l’experiència del pacient hospitalitzat i dels seus familiars. Per poder fer aquestes millores, des de l’àrea d’experiència pacient i participació ciutadana es fa arribar als pacients unes enquestes per valorar l’estada. Fonts de la corporació sabadellenca recorden que la informació obtinguda d’aquestes enquestes és imprescindible per poder innovar i millorar la prestació del servei de salut de manera oberta i col·laborativa amb la ciutadania. Durant el 2023, el Parc Taulí va enviar unes 550.000 enquestes, de les quals es van rebre més de 32.000 respostes.

“Volem incloure el punt de vista del pacient i dels seus familiars per millorar la seva estada al Parc Taulí, però també la seva clínica, perquè les dades diuen que els malalts es recuperen abans si estan còmodes a l’hospital”, explica el cap d’experiència de pacient i participació ciutadana, Victor Vergés. Des de l’àrea d’Experiència del Pacient s’estan treballant en diferents projectes per millorar l’estada a l’hospital. En aquests moments està en marxa el projecte ‘Com a casa’ amb col·laboració amb les famílies dels nadons ingressats a la Unitat de Neonatologia i UCI Neonatal per adaptar la sala de famílies per ser un espai multifuncional, confortable i que ofereixi les comoditats necessàries de les famílies durant la seva llarga estada a l’hospital.

També està en marxa el projecte ‘Millora del descans a la nit’, on s’està revisant disminuir el soroll a totes les plantes d’hospitalització, perquè és una gran demanda de pacients i familiars detectada a les enquestes. Tot i que Víctor Vergés reconeix que “hi ha certa desafecció per una part de la ciutadania a respondre enquestes, però han de saber que és molt important conèixer la seva opinió per detectar on i com podem millorar”. Per això és “molt important respondre-les perquè és la seva veu per fer un Parc Taulí millor per a tots i totes”, anima Vergés.