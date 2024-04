El Sabadell, obligat a guanyar el Cornellà per mantenir encesa la calculadora de la permanència

Gairebé un caixa o faixa. El Sabadell-Cornellà d’aquest dissabte (17 h) a la Nova Creu Alta pot marcar el futur d’ambdós equips a la categoria. Els tres punts són fonamentals, a més de l’average particular, per mantenir encesa la calculadora de la permànencia. Óscar Cano recupera Moyano.

El capità Adrián Ortolá el qualificava aquesta setmana com “el més important de la temporada”. El partit contra el Cornellà és crucial i el mateix Óscar Cano ho reconeix: “no té el cartell de definitiu perquè les matemàtiques això ho diuen, però és un duel decisiu, molt important, i el jugador sent aquesta sensació de transcendència dels tres punts”.

Fins i tot, el tècnic granadí veu un notable paral·lelisme amb el famós Sabadell-Castellón del tram final de la temporada 18/19, amb els dos equips involucrats en el descens, i ell a la banqueta visitant. “Ja signaria que acabés amb el mateix resultat”, és a dir un 2-1 amb el gol ‘in-extremis’ d’Arturo. El Castellón va segellar la permanència gairebé a l’últim minut del campionat i el Sabadell a Olot.

Moyano, la novetat

Les baixes és el gran maldecap per a Óscar Cano. Per fi ha tingut una bona notícia: la tornada d’Antonio Moyano. “Està fent un esforç titànic per posar-se a disposició de l’equip, com Carles Salvador i Sergi Maestre que escurçaran la seva recuperació”. Sembla difícil, però, que puguin jugar aquest dissabte.

Sobre el Cornellà, Cano destaca la seva “fortalesa defensiva. Als rivals els hi costa guanyar-los i els resultats són molt ajustats. L’aspecte emocional també serà important. L’experiència és valuosa en aquesta mena d’escenaris, però crec molt en l’energia i les sensacions. També espero tenir una mica de sort”, en al·lusió als petits detalls, com evitar els gols encaixats en els últims minuts o gaudir d’algun penal a favor després d’un any.

Quatre derrotes consecutives

La UE Cornellà arriba a la Nova Creu Alta en el seu pitjor moment i en plena sequera golejadora. Acumula quatre derrotes consecutives i ha sumat un punt en els últims cinc partits, en els quals només ha foradat una vegada la xarxa contrària i de manera estèril (1-2 contra l’Arenteiro). És el quart pitjor realitzador del grup amb 26 gols. El pitxitxi, Clau Mendes (7 dianes), serà baixa en l’equip de Gonzalo Riutort per sanció.

El Cornellà va convertir-se en la bèstia negra del Sabadell a Segona B. Cap victòria arlequinada en aquesta categoria. A la Nova Creu Alta, una derrota i tres empats. La situació va capgirar-se a la Primera Federació: de cinc antecedents, quatre han estat triomfs del Sabadell, dos a l’Estadi: el 2-1 de la 20/21 amb remuntada èpica (gols de Kaxe i Néstor) i l’1-0 del curs passat amb la diana del sabadellenc Sergi Garcia.

L’àrbitre serà el basc Aimar Velasco Arbaiza, que aquesta temporada va dirigir el SD Logroñés-Sabadell (1-1) i la temporada 21/22 el recordat Barcelona At.-Sabadell (0-2) en el qual va xiular un penal favorable al conjunt arlequinat, transformat per Jacobo. Després Kaxe va sentenciar el triomf entre l’eufòria de centenars seguidors sabadellencs.