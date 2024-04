Nous semàfors per regular el trànsit de la Gran Via

Els nous semàfors de la Gran Via, entre els carrers de Sant Pau i Latorre, a l’alçada del pont número 2, encara no entraran en funcionament, tot i que fa setmanes que estan instal·lats, tant els que regularan el trànsit com els dels vianants. Veïns de la zona, com Antoni Vives, denuncien que “no hi ha manera que ho acabin”, i remarca que és un “pas important” pels veïns del barri, especialment aquells que tenen mobilitat reduïda.

Fonts de l’Ajuntament de Sabadell expliquen que l’entrada en servei del semàfor està a l’espera del canvi del quadre elèctric que l’ha d’alimentar, la qual cosa depèn d’Endesa i no se sap quan ho resoldrà. Quan es faci efectiu aquest punt, el consistori assegura que es retiraran les tanques d’obra que hi ha als laterals de banda i banda de la Gran Via, corresponents al carrer de Latorre. Un cop entrin en funcionament els semàfors, les mateixes fonts confirmen que funcionaran de manera simultània amb els del carrer del Sol–Sardà i el trànsit, per tant, només es pararà una vegada perquè puguin creuar els vianants.

Els dos passos estan situats a uns 140 metres de distància, de manera que els veïns tindran diverses opcions per creuar, a les quals cal sumar les que ja existien. A partir d’aleshores, es podrà creuar la Gran Via caminant des dels quatre carrers: Sol–Sardà i Sant Pau–Buxeda, en superfície, ja que els passos soterrats ja estan eliminats.

Més accessibilitat

Des del consistori es remarca que, abans, els vianants havien de creuar “per un espai que no era ni accessible (cadira de rodes, cotxets, carretons, etc) ni segur d’acord amb els actuals estàndards de gènere”.

Vives lamenta que mentre no s’habiliti el pas de vianants, “els veïns han d’anar al carrer del Sol o a la carretera”. I afegeix que, com que els semàfors estan instal·lats i el pas de vianants està pintat, “hi pot haver un accident, perquè veus el pas preparat i algunes persones han anat a creuar”, però realment encara no es pot fer perquè el semàfor no funciona i els vehicles no s’hi han d’aturar.