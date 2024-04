Un centenar d’activitats per “consolidar” la Fira Sakura Matsuri

El compte enrere per a la tercera edició de la Fira Sakura Matsuri ja ha començat. Aquest divendres se n’han conegut alguns dels detalls d’un certamen que se celebrarà a Fira Sabadell del 17 al 19 de maig, i es complementarà amb activitats gratuïtes a la ciutat a partir del 2 de maig. “Aquest any és el de la consolidació de la Fira, per continuar enfortint els llaços entre Catalunya i el Japó”, ha assegurat el tinent d’alcaldessa de promoció econòmica i projecció de ciutat, Lluís Matas, durant la roda de premsa de presentació.

Com a novetat, enguany hi haurà un escenari 360° situat al mig de la nau central de Fira Sabadell i que serà l’epicentre de la fira acollint les activitats i demostracions més importants i del Japó més tradicional. A més, aquesta edició servirà també per rendir un homenatge a dos clàssics del manga: Akira Toriyama, autor de Bola de Drac i Dr. Slump, i Aoashi, de Norma Còmics: “Durant els dos dies de la Fira Sakura Matsuri esperem uns 7.000 visitants. Volem apropar-nos encara més a la cerimònia del te, el sake i la disciplina de les arts marcials, entre el centenar d’activitats que hi haurà des del 2 de maig. El Japó també tindrà un estand, amb la representació de diverses entitats empresarials del país del sol naixent”, ha detallat la regidora de projecció de ciutat i turisme, Kàtia Botta.

La programació també inclou propostes gastronòmiques amb el sake com a gran protagonista d’aqueast any, un element de la cuina japonesa que ha adquirit una presència important en la gastronomia europea i que aquest any 2024 serà declarat patrimoni cultural per la UNESCO. En aquestes propostes hi col·labora el Gremi Comarcal d’Hosteleria i Turisme de Sabadell. Entre les activitats previstes, que s’allargaran fins al 19 de maig, hi haurà un petit festival matsuri amb música tradicional japonesa, xerrades sobre els samurais, tallers de sushi i d’escriptura japonès, entre d’altres. “Amb aquesta tercera edició s’estrenyen les relacions d’amistat. Sabadell serà una finestra de Japó durant el mes de maig”, ha celebrat la cònsol general del Japó Shikata Akiko.

Trobada de ciutats Matsuri

Enguany, i com a novetat, també se celebrarà la primera trobada de la Xarxa de ciutats Matsuri, la primera trobada de ciutats catalana amb un vincle amb el Japó o que organitzen festivals del tipus “Matsuri“. S’espera que hi participin ciutats com Gavà, Ivars d’Urgell, Manresa, Figures, Girona o Reus. “L’objectiu és posar en comú experiències i cercar col·laboracions per a una millor entesa amb el Japó”, ha conclòs Kàtia Botta.