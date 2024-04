El CE Mercantil guanya el Real Zaragoza i s’assegura la permanència

El CE Mercantil s’ha assegurat la seva presència a la Divisió d’Honor Juvenil la pròxima temporada després d’imposar-se al Real Zaragoza al Joan Murtró (2-0). El conjunt de Carlos López, amb aquest triomf, suma 37 punts, set més que el San Francisco que és qui marca la zona de descens després de caure davant el Cornellà i amb dues jornades per disputar-se, els mercantilistes assoleixen l’objectiu.

La victòria d’aquest diumenge davant un rival d’entitat ha estat la gran representació de la temporada dels blaugrana. Un equip que ha anat a totes i sense por des del dia 1 malgrat estar a totes les quinieles per baixar de categoria. El Mercantil ha viscut una tarda màgica que ha començat a encaminar el ‘pitxitxi’ Miguel Expósito a l’inici del segon temps.

Ja al tram final, Rubén Pérez ha posat el gol de la tranquil·litat i de la permanència amb el definitiu 2 a 0. Un triomf de prestigi i una salvació històrica per a l’entitat que mai havia estat dues temporades consecutives a la Divisió d’Honor Juvenil des de la seva creació.

El Sabadell encara haurà d’esperar

El CE Sabadell, per la seva banda, s’ha complicat la vida amb una ensopegada per la mínima a la Dani Jarque (1-0). Els d’Albert Milà han caigut davant l’Espanyol amb un gol a la segona meitat i hauran d’esperar com a mínim una setmana més per tancar la permanència. Els arlequinats són desens amb 33 punts, a tres de la zona vermella i la setmana vinent rebran al Constància, conjunt que ja està descendit. Oportunitat d’or per segellar la salvació abans de visitar al San Francisco a la darrera jornada.