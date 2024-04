Óscar Cano: “Preferia fer una bona jugada a penjar pilotes a l’àrea”

M. Segarra / P. Figueras

El Sabadell va dormir dissabte fora de la zona de descens amb la victòria davant el Cornellà, però els resultats d’aquest diumenge de Real Unión i Osasuna Promesas -que es veuran les cares la pròxima jornada a Tajonar en un partit que pot afavorir els arlequinats- li han retornat, igualat a punts amb el Sestao River. El fatídic tercer gol encaixat a Las Llanas impedeix estar ara per sobre del conjunt basc (mana l’average general).

L’agònica remuntada en el duel directe contra el conjunt del Baix Llobregat va significar una pujada de l’adrenalina en el vestidor arlequinat, com reconeixia el tècnic Óscar Cano. “Ja ens tocava una alegria en els minuts finals… Estic molt content pels jugadors perquè estan fent un gran esforç. Alguns estan jugant amb molt problemes físics, però no han dubtat a posar-se a disposició davant les circumstàncies de baixes que estem patint”.

La transcendència dels tres punts es va notar especialment a la primera part. “No va ser un partit. Semblava un tot o res en cada acció, com si fos l’últim minut de la final de la Champions. No tenia cap sentit. Ens va sorprendre l’alineació del Cornellà, va venir a guanyar. El gol de Marc Domènech va ser providencial i a la segona part vam controlar millor el joc i al final va arribar la recompensa amb el gol de Vladys. És una victòria importantíssima”.

Reconeix Óscar Cano que significa “un pas endavant”, però recorda que encara queda molt camí per recórrer. “El Sabadell ha estat gairebé tota la lliga en zona de descens i aquesta és la nostra realitat. Tenim un equip per salvar-se. Hem sumat molts punts aquesta segona volta i hem de continuar així. Només demano poder tenir el màxim d’efectius per aquestes últimes cinc jornades. No vull buscar excuses ni es pot saber amb certesa, però penso que amb la participació de futbolistes com Carles Salvador o Sergi Maestre, ara mateix tindríem 40 punts i estaríem més a prop de l’objectiu. Són mestres de la calma i l’equilibri que a vegades necessitem”.

Evitar la precipitació

El tècnic granadí també va desvetllar una frase que va dir als seus jugadors durant el descans. “És normal que l’afició vulgui arribar amb velocitat a l’àrea rival quan el marcador és advers, però quan es fan les coses de manera accelerada o amb precipitació el més normal es perdre. Sé que demanar tranquil·litat en aquesta situació és molt difícil. Ara mateix l’únic futbolista que marca el temps és Marc Domènech. No té la força de Marru, el regat d’Abde o la velocitat de Soto, però sap controlar la situació. Prefereixo una bona jugada a penjar constants pilotes a l’àrea on la superioritat física del rival és gran. Això els he dit als jugadors i ha sortit la jugada al final. Estic molt content, sobretot per a ells”.

Curiosament, Vladys va decidir després de sortir des de la banqueta. Una suplència que va sorprendre a més d’un. “Això va de rendiments i encara que la paraula relaxació mai es pot relacionar amb Vladys, potser inconscientment s’havia relaxat una mica i he preferit apostar per Baselga d’inici. Ha sortit Vladys i ha fet un gol molt important que també li anirà bé perquè encara no havia marcat a la Nova Creu Alta”.

D’altra banda, Óscar Cano va descartar lesió de Calavera, substituït a la segona meitat. “Ha estat per precaució, tenia una sobrecàrrega muscular i ha demanat el canvi”. El tècnic té l’esperança de recuperar Carles Salvador i Sergi Maestre pel decisiu desplaçament de dissabte a Salamanca per enfrontar-se a Unionistas.