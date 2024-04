FOTOS | Així és la Casa Duran des de dins

L’emblemàtica Casa Duran va obrir les portes aquest passat cap de setmana. Ho va fer diumenge, 21 d’abril, amb motiu del Dia Internacional dels Monuments i els Llocs Històrics. És un dels edificis més emblemàtics del nucli urbà de Sabadell, l’únic que conserva gairebé intacta l’estructura original dels segles XVI i XVII.

El Museu d’Història va organitzar una visita guiada gratuïta per conèixer la història de la casa i les diferents estances que la conformen. Es tracta d’un dels cinc béns culturals d’interès nacional (BCIN) que hi ha a Sabadell pel seu valor històric.

Els visitants van poder veure els espais destinats a les activitats agrícoles que es feien a la casa, com els cups, cellers, el graner, etc. I les zones destinades a activitats industrials, com la fàbrica de sabó i tints. Al primer pis, la visita va permetre descobrir la sala noble i les habitacions, en les quals es conserven pintures murals.

La Casa Duran només està oberta al públic puntualment, en visites com aquesta o quan per Nadal s’hi instal·la el campament de l’Ambaixador Reial. Actualment, l’Ajuntament hi està fent obres per ubicar-hi l’Oficina de Turisme i obrir el pati de llevant.

FOTOS: David Chao