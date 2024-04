Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Cap de setmana farcit de notícies rellevants en l’àmbit esportiu sabadellenc. L’èxit de l’Astralpool o el vital triomf a la Nova Creu Alta, en primera plana informativa.

L’Astralpool ha esmicolat l’Olympiacos (16-10) per a aconseguir la seva setena Champions. Les de David Palma han estat molt superiors en tot moment i mantenen la seva hegemonia també a Europa fent història una vegada més. Set títols en tretze anys per a un equip de llegenda i que viurà per sempre en la història de l’esport sabadellenc, estatal i europeu.

El Sabadell va capgirar un partit que s’havia complicat moltíssim i manté vives totes les opcions de continuar a Primera Federació. Marc Domènech va igualar el 0-1 del Cornellà a la primera meitat i Vladys, al temps afegit, va fer esclatar la Nova Creu Alta amb el 2-1, culminant una gran passada d’Astals. Una victòria de màxim patiment i màxima transcendència.

El món màgic s’ha estrenat a Sabadell aquest cap de setmana amb la inauguració de La Mandragora Màgica, que ha obert les portes per primer cop creant una gran expectació entre els fans de Harry Potter, que no han volgut esperar més per descobrir el lloc. El bar, situat al local de l’antic Morrosko, s’ha convertit en el centre de trobada oficial dels grans seguidors de la saga.

Amb un sopar de germanor i moltes ganes de festa va iniciar la seva particular Fira d’Abril l’Hermandad de Gracia la nit del dissabte. A la seu situada a Can Puiggener, es van reunir més d’una cinquantena de persones que van ballar i celebrar fins ben entrada la matinada.

La diada de Sant Jordi arriba aquest any amb paraigües desplegats a Sabadell. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, els ruixats podrien fer acte de presència durant la jornada d’aquest dimarts, marcada per les paradetes de llibres i roses als carrers. El matí es preveu assolellat, tot i que a partir de les cinc de la tarda l’aigua podria fer acte de presència tímidament.