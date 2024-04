Remuntada agònica del Sabadell per enganxar-se a la permanència (2-1)

Remuntada per enganxar-se a la permanència. El Sabadell ha capgirat un partit que s’havia complicat moltíssim i manté vives totes les opcions de continuar a Primera Federació. Marc Domènech ha igualat el 0-1 del Cornellà a la primera meitat i Vladys, al temps afegit, ha fet esclatar la Nova Creu Alta amb el 2-1, culminant una gran passada d’Astals. Una victòria de màxim patiment i màxima transcendència.

El retorn d’Antonio Moyano no ha estat l’única novetat a l’onze arlequinat. Óscar Cano ha deixat a la banqueta a dos homes gairebé intocables, com Toni Herrero i Vladys, i ha apostat per Ricard Pujol al lateral esquerre i Baselga com a ‘9’, potser per la seva experiència en aquesta mena de situacions tan delicades.

Era una autèntica final, un duel directe de supervivència. Ha sortit amb energia el Sabadell, forçant dues arribades d’Abde i Astals. Però el primer gran ensurt del partit ha arribat a la porteria d’Ortolà, quan una rematada de cap de Gonpi, totalment sol, s’ha estavellat en el travesser i el posterior xut de Caballero ha sortit fora. La Nova Creu Alta ha emmudit durant uns segons.

De fet, seria el preludi del 0-1. Acció d’estratègia mal defensada i Toni Arranz, sense oposició dins de l’àrea, ha engaltat ajustat al pal. Un cop dur del qual ha trigat el Sabadell a refer-se. Més nervis, més precipitació i poques idees, sobretot a l’hora de crear. Lògicament, el Cornellà, amb el valuós avantatge, ha fet un pas enrere, cedint terreny i la pilota al conjunt arlequinat. Calia moure-la amb criteri i precisió i això li ha costat moltíssim.

Era un escenari complicat, però en el futbol tot pot canviar en un moment, en una acció aïllada. El Sabadell encara no havia xutat entre pals i ha trobat el premi del gol després d’una lluita de Baselga i posterior centrada que Marc Domènech ha convertit gairebé en una passada directe a la xarxa. Una rematada de l’estil de l’exarlequinat Xavi Boniquet. L’empat ha insuflat una dosi d’adrenalina als homes d’Óscar Cano i també entre l’afició, que començava a témer el pitjor. Fins al descans, ha dominat el Sabadell i fins i tot ha gaudit d’una opció a pilota aturada, però ningú ha aprofitat la deixada de Pau Resta. S’havia fet el més difícil.

Durant la primera part han escalfat Vladys, Toni Herrero i Pau Fernández. El tècnic granadí ja estava rumiant possibles canvis per intentar variar la dinàmica negativa del partit amb el 0-1. L’empat ha frenat les substitucions. El primer relleu ha estat visitant, per la lesió de l’exarlequinat Eudald Vergés. El Sabadell ha sortit amb una marxa més i ha fregat el 2-1 en una rematada de cap de Pau Resta, a la sortida d’un córner, que ha aturat Rubén Miño.

Màxima tensió i èxtasi final

La lesió de Calavera ha propiciat el primer moviment arlequinat. Ha entrat Vladys i el polivalent David Astals ha endarrerit la seva posició. El partit s’ha convertit en una partida d’escacs, calculant cada jugada per evitar errades. La iniciativa era arlequinada, sense fer mal, i el Cornellà buscava sorprendre a la contra. Cano ha buscat més frescor amb l’entrada de Toni Herrero i Marru mentre es notava la tensió a la graderia.

Al Sabadell li ha costat trobar espais i generar ocasions. S’ha estavellat en el mur visitant. Un xut massa creuat de Marru ha estat la millor opció. L’equip d’Óscar Cano ha cregut fins al final i ha trobat la recompensa a la seva insistència. Una jugada de la casa, fabricada entre Marru i Astals, ha acabat amb la rematada a boca de canó de Vladys a la xarxa, provocant l’èxtasi total a la Nova Creu Alta.

Gairebé s’ha repetit el desenllaç del dramàtic Sabadell-Castellón de la temporada 18/19. Aquesta vegada, Cano estava a la banqueta arlequinada. Tres punts d’or que veurem si serveixen, al final de la jornada, per sortir de la zona de descens. Almenys, l’equip arlequinat manté encesa la calculadora de la permanència. La pròxima estació serà Salamanca.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Calavera (Vladys, m. 56), Amelibia, Pau Resta, Ricard Pujol (Toni Herrero, m. 70), Moyano, Astals, Marc Domènech, Baselga (Manel, m. 87), Abde i David Soto (Marru, m. 70).

Cornellà: Rubén Miño; Robert Simón (Luisao, m. 67), Andreu, Kike Ríos, Eudald Vergés (José Mas, m.47), Toni Arranz, Gonpi (Canario, m. 81), Armando, Teddy, Caballero i Marc Tenas (Marc Vilaplana, m. 67).

Àrbitre: Aimar Velasco Arbaiza (Comitè basc). Grogues: Abde, Amelibia.

Gols: 1-0, minut 15: Toni Arranz; 1-1, minut 38: Marc Domènech; 2-1, minut 91: Vladys.

Incidències: 5.188 espectadors a la Nova Creu Alta. Jordi Bransuela ha estat homenatjat pels seus 700 partits com a responsable de material del club.

FOTOS: LLUÍS FRANCO