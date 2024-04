FOTOS | Gran ambient a la inauguració del nou bar de Harry Potter

El món màgic s’ha estrenat a Sabadell aquest dissabte amb la inauguració de La Mandragora Màgica, que ha obert lesportes per primer cop creant una gran expectació entre els fans de Harry Potter, que no han volgut esperar més per descobrir el lloc. El bar, situat al local de l’antic Morrosko, s’ha convertit en el centre de trobada oficial dels grans seguidors de la saga.

El lloc ha conservat les vidrieres del Morrosko i alguns dels elements de l’interior, però en general ha quedat totalment transfigurat. El món creat per J.K. Rowling es veu molt representat amb desenes de detalls i objectes: figures dels personatges principals de la història, la mítica cabina de telèfon per a accedir al ‘ministeri de màgia’ o una carta amb segell de Hogwarts són alguns dels elements que es poden veure en el nou temple de l’univers Harry Potter a Sabadell.

FOTOS: DAVID CHAO