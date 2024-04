El contrast entre tradició i revolució. Floristeries de Sabadell aposten per la sostenibilitat el dia de Sant Jordi eliminant el plàstic, on cada autor treu a relluir la seva originalitat creant detalls del tota mena, però amb materials sostenibles. “Fa uns anys que apostem per embolcalls zero plàstic… hi ha qui fa embolcalls amb fulles i materials vegetals, canyes, joncs…”, apunta Clara Barceló des de Vuket Art floral i secretària de l’associació de floristes de Sabadell. En el seu cas, els testos per als rosers de pitiminí són de cartó reciclat. “Reivindiquem la rosa d’autor, creada per floristes”, exposa Barceló i Carlota Segalà, que regenta la floristeria més antiga d’Espanya. “Hi ha molta competència deslleial”, exposa Segalà.

Què triomfa i com mantenir-les?

Segons les floristes, es ven de tot: des de rosa individual– que és el més comú– i hi ha qui aposta pel ram de flors o qui compra la planta, per veure créixer les roses i, l’any vinent, tallar la rosa del roser. “Aquest any que s’aposta molt més per la rosa vermella, que sempre és la que té més èxit, però l’any passat hi havia molta més demanda de color”, exposa Barceló. “Oferim colors diferents perquè tothom pugui escollir”, exposa Segalà.

Les roses cada cop arriben de més lluny: “Només queden dos proveïdors catalans, la majoria de les roses provenen d’Holanda”, explica Segalà. Per cuidar la rosa, les floristes recomanen mantenir la rosa amb aigua, canviar-li cada dos o tres dies i tallar la tija cada cop que es fa el canvi d’aigua. “Si és una rosa fresca i bona, hauria de durar una setmana”, explica la propietària de Vuket Art Floral.