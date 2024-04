Veure el Sant Jordi amb els ulls de qui ho mira per primer cop. La història de Sant Jordi no s’explica només a Catalunya. Al Regne Unit, per exemple, també és àmpliament coneguda, tot i que la tradició de la rosa i el llibre és pròpia de Catalunya. I les persones nouvingudes a la ciutat ho viuen amb les expectatives altes. “Mai he viscut un Sant Jordi a Sabadell. Tot i que al País Valencià també ho vivim, en petit format”, exposa l’Àlex Cucala, que fa uns anys que s’ha instal·lat a la nostra ciutat, però encara mai ha viscut un Sant Jordi a Catalunya. A la comunitat veïna, assegura el jove, es pot viure una Diada en molt petit format: “Es fan fires del llibre, hi ha gent que regala roses… però no és com Catalunya, ni de bon tros”, exposa.

La diada de Sant Jordi commemora la llegenda del cavaller Sant Jordi, que, segons la tradició, va lluitar contra un drac per salvar una princesa i va florir un roser del punt on va caure la sang del drac. Una història que, avui, alguns desconeixen: “Aquesta història em va captivar, em sembla brutal que es mantingui al llarg dels segles”, exposa Mariana Chacón, que prové d’un petit poble d’Almeria.

Ella recorda com, quan va arribar a Catalunya ara fa tres anys, va quedar impactada en sortir al carrer veure les desenes i desenes de parades i llibres. “Un company de feina em va regalar una rosa el dia de Sant Jordi, va ser la seva manera de declarar-se”, recorda la Mariana. Des d’aleshores, són parella. “El 23 d’abril és una data molt assenyalada per a nosaltres com a parella, és impensable no celebrar-ho amb un bon llibre i una rosa”, sosté la jove.

A Madrid, però, celebren el dia del Llibre i el Dret d’Autor, que va ser datat per la UNESCO l’any 1995. De fet, el 23 d’abril, van morir tres grans referents de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Garcilaso de la Vega. “És molt típic caminar pels carrers del Centre i trobar-te parades de llibres, és el dia de la literatura… però res a veure amb la bogeria que es viu a Catalunya”, assegura Jesús Santín, procedent del barri de Chamberí.

Més enllà de les fronteres

Però és que la tradició també traspassa els límits de l’Estat: la Yesica Bermúdez va aterrar des de Veneçuela l’any 2007 i el 2008 i va topar-se de cop amb centenars de parades, roses i llibres al cor de Barcelona. “Jo no entenia pas de què anava tot allò”, expressa. No sabia que era tan important Sant Jordi, a Catalunya. “La quantitat de llibres, autors signant, les cues… em va cridar molt l’atenció”, recorda. I ella és amant dels llibres, tot i que mai no dirà que no a una rosa.

Quan va començar la relació amb el seu marit, ara fa 12 anys, va rebre la seva primera rosa. I, des d’aleshores, continua la tradició. “Recordo que el primer llibre que li vaig regalar al meu marit era el d’APM, que venia amb una samarreta, perquè vèiem junts el programa”, explica. Ara, els seus fills, amants de la literatura, van a les parades cada 23 d’abril a escollir el seu llibre preferit. I tampoc falta la rosa a casa: una per a la mare i una per a la filla. “L’ambient que es viu per Sant Jordi a Sabadell és brutal, estar entre tanta gent que està feliç… i a Sabadell, veure tanta gent junta, és molt maco”, expressa.

També ho viu amb entusiasme Musa Waggeh, un jove sabadellenc d’origen subsaharià que ara viu a Can Puiggener: “Tenim la tradició molt arrelada, des de fa anys a casa regalem una rosa a la nostra mare”, exposa el jove. I és que assegura que queda meravellat quan veu la quantitat de roses i llibres –i també l’ambient– que mou la Diada. Fa molts anys que la seva família està assentada a Catalunya, i ha adoptat aquesta tradició amb tota la naturalitat del món.

Sant Jordi és un festival per a tots els gustos, edats i procedències, des dels lectors més àvids fins als qui només busquen una nova aventura literària. I és que la tradició conquereix cultures, transcendeix orígens i diferències de tota mena. “Sento que Sant Jordi ens uneix, que és un moment per reivindicar la bellesa i la cultura”, valora Jesús Santín.