Saps on són… unes eines antigues enterrades a terra?

Voltant per Sabadell, ens podem trobar amb unes eines antigues que servien per a treballar la terra. És un punt que passa completament desapercebut: no és un homenatge que hagi fet cap dels governs municipals a una ciutat on hi havia molt conreu, anys enrere. És un record al passat agrícola de Sabadell, i un veí va decidir exposar-ho al seu jardí, atrapat entre el ciment.

L’obra es troba a la plaça de Malniu, al barri de Torre-romeu. “Fa més de 30 anys que està aquí, ho va posar el propietari d’aquesta casa i ha quedat així, intacte”, recorda Manuel Roldan, històric veí del barri. Es tracta d’antigues eines com ara un desterronador per a condicionar la terra i, posteriorment, poder sembrar, unes eines que han quedat completament en desús i que ara formen part de la fisonomia del barri.

I és que el barri de Torre-romeu es va començar a poblar a partir dels anys 1950 i, fins aleshores, hi havia molts camps de blat i blat de moro, arbres de fruita, vinyes i algunes masies, com recull la historiadora Angelina Puig al seu estudi, El naixement d’un barri: Torre-romeu. I a aquella casa de la plaça de Malniu, un veí va voler deixar testimoni de què era Torre-romeu abans de ser Torre-romeu.