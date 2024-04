Recomanacions d”influencers’ sabadellencs per Sant Jordi

Jordi Solé, escriptor: Cien años de soledad

Quan el sabadellenc tenia 17 o 18 anys llegia un tipus de llibres, però quan va llegir l’obra de Gabriel García Márquez va veure que “a partir d’aquell moment va pujar molt el meu nivell de lectures”. És un llibre que el va enganxar des del principi.

Anna Vidal, La Faràndula: Mentre la neu sigui blanca

Jordi Boixadós és l’autor de la lectura que recomana Anna Vidal. “Parla de l’amor, l’amistat, em va agradar molt, em va tocar”, diu. Li van recomanar al club de lectura que va habitualment. Ara també llegeix les novel·les de Camilla Läckberg.

David Vila i Ros, escriptor: Invasió subtil i altres contes

Aquest llibre de Pere Calders va obrir tot un món a l’escriptor sabadellenc David Vila i Ros. “Va ser llegir-lo i revolucionar-me completament, em va atrapar cap al gènere del conte”, confessa Vila i Ros. Des d’aleshores, com a lector sempre llegeix contes i, com a escriptor, és el gènere que ha treballat més. A Invasió subtil i altres contes, Calders presenta històries que es mouen entre la realitat i la fantasia. “Quan no saps ben bé on comença una cosa i l’altra, em fascina”, afegeix.

Assumpció Oristrell, artista: Poema babilònic de la creació

L’estudi de la Mediterrània i el Pròxim Orient centren l’interès d’Oristrell. Ens recomana aquest llibre, que ha guiat la seva recerca i “ha sigut un dels que m’ha influenciat més en el món de la pintura”.

Pol Cruells, músic: El tercer ull

“A l’adolescència és un viatge molt divertit que t’apropa al budisme i el Tibet sense previ avís”, comenta el músic sabadellenc sobre aquest llibre de Lobsang Rampa que també explica la teoria del tercer ull.

Toni Ten, productor: Llibres llegits a l’adolescència

Els llibres que recomana Toni Ten diu que sempre els té presents des que els va llegir d’adolescent: Madame Bovary, de Gustave Flauvert; El árbol de la ciencia, de Pío Baroja i La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa.

Maria Antònia Cabistany: Manuel Vázquez Montalbán i Miguel Hernández

L’ànima de l’Espai Àgora de Sol i Padrís prefereix recomanar dos autors i tota la seva obra: Manuel Vázquez Montalbán i Miguel Hernández. Dos estils ben diferents, però li agraden “com estan escrits i, sobretot, el contingut”.

Arnau Solsona, activista cultural: A sang freda

“A nivell periodístic, és una obra mestra que va més enllà del periodisme i la novel·la de la manera com està escrit”, afirma Solsona. Aquest llibre de Truman Capote “és un dels clàssics, i soc molt partidari dels clàssics perquè per alguina cosa ho son”. Una cosa bona que en destaca el sabadellenc és que la publicació d’A sang freda va generar controvèrsia, i valora positivament que els llibres “sacsegin” l’opinió pública.

Pep Ambròs, actor: On the road

El llibre que recomana l’actor sabadellenc, On the road, de Jack Kerouac, explica la manera que tenen dos joves de viure la vida, un que l’exprém al màxim en l’etapa universitària i un universitari que vol tenir la capacitat de viure la vida. Ambròs destaca que “quan tenia 19-20 anys em va marcar molt per com viuen la vida, com explica l’amor, l’amistat i la forma de viure la vida més boja”.