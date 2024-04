El concurs per triar el cartell que anunciarà la Festa Major de Sabadell 2024 ja ha obert el període per presentar-hi propostes. El certamen l’organitza Transports Urbans de Sabadell (TUS) com a empresa col·laboradora de la festa gran de la ciutat. La presentació de treballs es podrà fer fins al 31 de maig i enguany es valorarà que en els cartells aparegui alguna referència al fet que Sabadell és, durant 2024, la Capital de la Cultura Catalana.

Qui pot participar-hi?

Enguany s’atorgarà un únic premi, dotat amb 1000 euros. Al concurs hi poden participar els alumnes matriculats el curs 2023-2024 que estiguin cursant ensenyaments reglats de grau o de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de les escoles d’art i/o disseny de Sabadell. També exalumnes graduats en aquestes escoles i en aquests nivells durant el curs 2022-2023. Igualment, hi poden optar estudiants de Sabadell matriculats el curs 2023-2024 que estiguin cursant ensenyaments reglats de grau o de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny en altres escoles d’art.

Així mateix, en aquesta edició s’obre la possibilitat a la participació en el concurs de professionals de la il·lustració i del disseny gràfic (de Sabadell o que desenvolupin a la ciutat la seva professió).

Cada participant pot presentar un màxim d’un treball. Les obres han de ser originals, inèdites i dissenyades per a l’ocasió. Entre les especificacions del disseny, la proposta ha de transmetre una imatge de festa i participació, amb un missatge positiu, dinàmic, optimista i de comunitat, a la vegada que ha de funcionar com a cartell publicitari a la via pública. També es valorarà que la proposta tingui en compte la imatgeria popular de Sabadell i que sigui inclusiva en tots els sentits. En aquest enllaç s’especifiquen totes les bases del concurs. Si vols participar, fes clic a la imatge.