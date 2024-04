Ensurt aquest dimarts per l’incendi d’un habitatge a Sabadell. El foc es va originar cap al migdia al carrer de Goya, a Campoamor, on va cremar la cuina a causa d’una paella que hi havia al foc. Segons han explicat els Bombers, no hi ha ferits, ja que en el moment de l’incendi no hi havia ningú al domicili.

El cos es va desplaçar fins al lloc amb dues dotacions, que van gestionar la situació sense majors complicacions. També va intervenir una unitat de la Policia Municipal.