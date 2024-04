La infermera pediàtrica del CAP Can Rull comença a passar visita

Aquest dijous, s’incorporarà al CAP Can Rull, a l’avinguda de Lluís Companys, una infermera pediàtrica, tal com va anunciar a principis d’any el conseller de Salut, Manel Balcells. Desenvoluparà tasques com l’activitat programada –és a dir, revisions, vacunes, etc.–, la promoció de la salut i la prevenció o l’atenció als infants amb malalties cròniques, entre altres comeses.

La infermera visitarà un dia a la setmana, de moment; i formarà part de l’ETAP de Sabadell Nord, on hi ha altres infermers i pediatres que hauran de cobrir l’atenció pediàtrica dels infants de l’àrea. Sobre el nou model pediàtric, Salut preveu concentrar la pediatria en 79 equipaments territorials (ETAP) amb una direcció pròpia i formats per entre 8 i 15 pediatres i 8 i 15 infermers pediàtrics.

La incorporació d’aquesta figura sanitària arriba després que la plataforma SOS Pediatria reivindiques que a ciutats properes ja s’havia incorporat i que Sabadell encara estava a l’espera. La infermera pediàtrica en cap cas assumirà la funció i les tasques d’una pediatra; i, per tant, l’atenció pediàtrica s’oferirà com és habitual al CAP Concòrdia –que també aglutina el servei dels CAP Creu Alta i Can Llong–.