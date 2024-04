Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Sabadell s’ha llevat aquest dimecres amb la ressaca emocional d’una jornada espectacular. La ciutat va viure el Sant Jordi massivament, amb una resposta multitudinària a l’oferta als carrers.

Riuades de persones van inundar el Centre de Sabadell, punt neuràlgic de la celebració amb sis parades de llibreries i les signatures duna cinquantena d’autors locals, repartits en dos torns. Mentre des de molt d’hora al matí la sensació era d’una celebració viva i vibrant, un formigueig constant sense atabalament, la tarda va evolucionar in crescendo fins a deixar estampes de col·lapse literari a les primeres línies de les carpes.

Aquest passat dilluns, el ple municipal, amb els vots del govern PSC i Junts, va donar llum verda a l’augment del preu de l’aigua, a partir del juny. Aquest encariment arriba després que el sistema Aigües Ter-Llobregat, que abasteix Sabadell, augmentés un 30% el preu del cànon d’aigua, des del gener d’enguany. En xifres, el preu del metre cúbic d’aigua passarà d’1,32 € a 1,51 euros.

Les primeres obres de rehabilitació de la Torre d’en Feu encara no podran començar i segueixen sense data d’inici. L’Ajuntament no ha pogut adjudicar els treballs i s’haurà de tornar a iniciar el procediment per intentar fer l’adjudicació si alguna empresa opta a fer-los. Aquesta primera licitació tenia un pressupost de 202.000 euros.

Les obres per retirar les estructures i els blocs de formigó de la fàbrica Bosser provocaran un tall de trànsit al carrer d’Alemanya (Centre) a partir d’aquest dimecres, 24 d’abril. Concretament, el tram situat entre els carrers de Ferran Casablancas i de Sant Pau, es tallarà al trànsit durant un termini màxim previst de quatre setmanes, és a dir, fins a finals de maig.

Veïns de Can Deu proposen construir un parc infantil i un espai amb bancs i arbres a una esplanada entre el carrer de Manuel de Pedrolo i el carrer de Gabriel Ferrater, a la zona de Vallhermoso, un espai amb més de 6.200 metres quadrats en total, pràcticament les dimensions de l’estadi de la Nova Creu Alta.