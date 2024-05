Els comuns celebren l’acte de colenda a Sabadell amb la mirada en l’escola inclusiva

Comuns Sumar va fer dijous l’últim pas per Sabadell abans dels comicis de diumenge, en un acte al Complex Alexandra, a Can Rull. La formació va centrar-se en les polítiques educatives; i entre altres qüestions, es van abordar problemàtiques com els barracons escolars i l’alt índex de segregació escolar, que són molt notables a Sabadell. “Acabarem amb els barracons de la ciutat, especialment a Can Llong, que és un dels barris de tot Catalunya que més ha patit un sistema dins la provisionalitat i en la precarietat”, va reblar Aina Vidal, portaveu dels comuns al Congrés.

Per la seva banda, Laura Campos, número 8 per Barcelona, va reblar la necessitat de “potenciar” l’educació pública i dotar-la de “qualitat” per a fer-la més inclusiva. “Cal lluitar contra la segregació a les escoles i fer-la gratuïta de veritat”, va afegir. De fet, la formació va proposar un servei de menjador gratuït i universal als centres educatius.

També sobre l’àmbit educatiu, la número 9 a les llistes, Alícia Ramos, va reivindicar la necessitat “que hi hagi més polítiques feministes a les escoles”. Va assegurar que “és la via” per acabar amb llasts com el masclisme i “prevenir la violència de gènere”.