2 de cada 10 de locals del Passeig, tancats

El darrer any, quatre establiments del passeig de la Plaça Major han abaixat la persiana i no han estat substituïts, almenys per ara, per nous comerços. Després de la reforma del 2022 que va posar punt final a dues dècades d’interinitat, l’espai viu una segona joventut, si bé encara hi ha diversos locals buits que no aporten al·licients als vianants. “Creiem que serà qüestió de temps que es tornin a ocupar, excepte alguns clàssics”, diu el gerent de Sabadell Comerç Centre, Jordi Obradors.

En total, a peu de carrer es poden comptabilitzar 40 locals, 7 dels quals actualment estan tancats. Per tant, el 17,5% estan clausurats, mentre que el 82,5% continuen oberts. Sobre això, cal tenir en compte que passat l’estiu es preveu que tanqui Fotografia Monistrol, al número 4 del Passeig, per la jubilació de Pere Monistrol, de manera que caldria sumar un altre establiment tancat si no hi ha més moviments.

Set locals buits en planta baixa

L’últim negoci que ha quedat tancat, per ara, és el de la cadena de dentistes Caredent, a la cantonada amb Mestre Rius. Aquest és un dels set que hi ha tancats, mentre que tres més ho estan de costat des de l’any passat, quan van anar abaixant la persiana per diferents motius: la Joieria Borrell (tancament de l’activitat), l’oficina de Banc Sabadell (concentració d’oficines) i La Llar del Llibre (jubilació). També va tancar el local del número 31, que entre altres havia sigut una ferreteria, i els altres dos que estan tancats fa anys són els “clàssics” que diu Obradors: el que havia sigut la sabateria Clarks (número 40) i el pub cafè Kafka, al 57.

D’altra banda, al Passeig hi continua havent alguns negocis centenaris, com la merceria Traveria i la farmàcia Llop. Des de l’establiment farmacèutic, fundat el 1901, Jordi Llop explica que la supervivència de comerços centenaris cada cop és més complicada perquè “les generacions han canviat perquè els estudis són diferents. Hi ha altres feines que fins ara no existien i ara hi ha una oferta formativa molt més àmplia, tant de cicles formatius com de graus universitaris”. En el cas de la farmàcia, Llop es veu beneficiat perquè els medicaments no es poden comprar per Internet, si bé a través de la xarxa els productes de dermofarmàcia resten vendes “a tothom”.

Preguntat pel futur aparcament unificat del Passeig (quan s’ajunti el de Doctor Robert amb el dels FGC – passeig de Manresa), Jordi Llop lamenta que es faci. Hi està en contra perquè “totes les ciutats estan traient els cotxes del centre i, aquí, al revés”. Obradors, per la seva part, afegeix que “s’han de prendre decisions i és urgent des del punt de vista estètic”, alhora que afegeix que l’aparcament unificat pot tenir un paper clau si es vol alliberar el del vapor Turull.