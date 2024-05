Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Les últimes hores en clau sabadellenca i estatal han arribat marcades per l’OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell. Repassem les reaccions a una notícia que ha rebut un rebuig massiu.

24 hores després de la notícia de l’OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell, les mostres de rebuig al moviment han estat pràcticament unànimes des de diferents sectors a casa nostra. Un dels darrers posicionaments en aquesta direcció ha estat el de la vicepresidenta del Govern espanyol, Maria Jesús Montero. La ministra d’Hisenda ha deixat clar que el Govern estatal no autoritzarà l’OPA, subratllant que tenen “l’última paraula”.

Els historiadors sabadellencs Xavier Domènech i Jordi Serrano recorden al llibre Antoni Farrés, quan els obrers van assaltar l’Ajuntament la cita que l’exalcalde va fer del poeta i dramaturg Bertolt Brecht en el seu comiat de l’alcaldia: “qui va construir Tebes, la ciutat de les set portes? Als llibres hi ha noms de reis. Van arrossegar els reis els blocs de pedra?”. Després de 20 anys sent l’alcalde de Sabadell, Farrés havia aconseguit transformar la ciutat i molts veïns l’idolatraven, però era conscient que tot el que s’havia aconseguit era gràcies a totes les persones amb qui havia treballat.

No hi ha cap dia que l’Assisi no es planti de bon matí al vestíbul de l’escola per donar la benvinguda als estudiants que van arribant. Com un rellotge: a les vuit rep secundària i a les nou infantil i primària. Fa vuit anys que conviu amb els 500 alumnes i quarantena de docents del col·legi Sant Francesc de Sabadell.

Josep Tarrés és Doctor en Medicina, especialista en pneumologia i expert en malalties provocades per l’amiant. Fa més de quatre dècades que es dedica a aquesta qüestió, que aquests dies ha tornat a la primera plana informativa. Actualment, és metge emèrit al CAP Canaletes de Cerdanyola.

Docents, estudiants i famílies de l’institut Ferran Casablancas han lamentat la mort de la professora Belen García Aranjuez, aquest dijous. En un missatge a les xarxes socials, el centre educatiu ha exposat que “estem molt commocionats” per la pèrdua. La publicació s’ha omplert ràpidament de missatges de condol pel traspàs de la professora.