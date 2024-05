24 hores després de la notícia de l’OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell, les mostres de rebuig al moviment han estat pràcticament unànimes des de diferents sectors a casa nostra. Un dels darrers posicionaments en aquesta direcció ha estat el de la vicepresidenta del Govern espanyol, María Jesús Montero. La ministra d’Hisenda ha deixat clar que el Govern estatal no autoritzarà l’OPA, subratllant que tenen “l’última paraula”, tal com ja havien expressat anteriorment la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz o el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en un acte a Sabadell.

De fet, la jornada d’aquest dijous va estar marcada per les reaccions de diferents veus del món polític i econòmic rebutjant una operació que, atenent el posicionament generalitzat, provocaria greus conseqüències en el sistema per la concentració bancària que deixaria. Des de Moncloa van sortir al pas de la notícia advertint que podia causar un impacte negatiu tant en l’ocupació com en la prestació de serveis financers. “Espanya té actualment un sistema financer fort i solvent. El nostre deure és vetllar per mantenir un sistema financer sòlid, que continuï contribuint al creixement de la nostra economia i a l’agenda d’inclusió financera i protecció dels clients”, van alertar.

En la mateixa direcció, el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, que va avisar que el govern espanyol té “l’última paraula” per “autoritzar” l’OPA del BBVA al Banc Sabadell. “Des del govern rebutgem aquesta operació, aquesta OPA hostil, tant en la forma com en el fons, pels efectes lesius potencials que pot tenir”, va ressaltar Cuerpo.

La política sabadellenca i catalana, contrària a l’acció

Poc després, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va fer una crida als petits accionistes sabadellencs que actuïn en conseqüència i “s’oposin” a l’OPA amb l’objectiu que no prosperi. “És veritat que és una operació d’alta complexitat, però en tot cas la força és dels accionistes”, reivindica.

El moviment del BBVA ha arribat a més en plena campanya electoral a Catalunya, a tres dies de les eleccions. Tots els candidats a presidir la Generalitat van mostrar la seva oposició a l’OPA, coincidint en les conseqüències negatives ja no només per a la ciutat, sinó per tot el país.