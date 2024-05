Missatge clar

[Editorial, 14 de maig]

El PSC va ser el clar guanyador de les eleccions catalanes de diumenge passat a Sabadell i al conjunt del país. Es repeteix la victòria del 2021, però aquesta és diferent: els socialistes creixen, s’imposen amb 42 diputats, i no hi ha una majoria independentista alternativa que pugui desbancar Salvador Illa. El PSC podrà governar si arriba a un acord amb altres partits. La victòria d’Illa no s’explicaria sense el suport que ha rebut a les principals ciutats del país, com Sabadell, on es va endur un de cada tres vots –el 32,5% dels suports–. Un suport que esperem que recordi a l’hora de fer polítiques si finalment esdevé president de la Generalitat i conformi Govern. Parlem de la B-40 i del túnel ferroviari d’Horta, dels CAP i de molt més.

Entre els altres titulars de la nit trobem la participació, que torna a la mitjana històrica (56,2%), després del mínim del 2021 en plena pandèmia. Donant un cop d’ull a les dades, tal com fem a les pàgines 4-6, podem veure que mentre que el vot unionista creix en pràcticament 10.000 suports, l’independentisme perd més de 2.000 per la caiguda d’ERC i la CUP. Queda clar que molta gent independentista està desencisada i prefereix quedar-se a casa. Alguns haurien de fer una reflexió profunda sobre el mal resultat sobiranista a Sabadell, on no arriben al 40% dels vots, i a tot el país, on perden la majoria absoluta. En tot cas, sembla que Catalunya ha volgut un canvi de lideratge i de rumb, encara que no sigui del tot: Illa venç, però haurà de pactar amb l’independentisme per governar.