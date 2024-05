Com puc apuntar-me als cursets de natació municipals d’aquest estiu?

Les piscines i els equipaments municipals ultimen els preparatius per acollir l’oferta d’activitats físiques d’estiu i cursets de natació, que es desenvoluparà des de finals de juny i al llarg del juliol. El període de preinscripcions online va obrir-se el passat dimarts 14 de maig i finalitzarà el 12 de juny. Es recomana la preinscripció de forma telemàtica, tot i que del 4 al 7 de juny es podrà fer també presencialment.

La preinscripció en línia té l’objectiu de facilitar el tràmit a la ciutadania, fent-lo més còmode i evitant desplaçaments. Tot i així, qui vulgui fer-la de manera presencial podrà fer-ho tant a les oficines d’Atenció Ciutadana com a les piscines municipals de Can Marcet, Campoamor i Olímpia.

Els cursets de natació

Les piscines municipals inclouen una oferta d’activitats aquàtiques a l’estiu, ja sigui per aprendre a nedar, per fer perfeccionament o gimnàstica a l’aigua. D’aquesta manera, persones de totes les edats poden gaudir tant de la natació com de les propostes aquàtiques recreatives. Aquest estiu s’ofereixen un total de 324 places.

Els cursets de natació, que començaran el 25 de juny i finalitzaran el 22 de juliol, es portaran a terme a les piscines municipals Olímpia, Can Marcet i Campoamor. Al Parc del Nord i a les piscines Municipals Joan Serra, el període anirà de l’1 al 26 de juliol. Els grups es divideixen per edats i també per nivells (iniciació, intermedi i avançat). Dins del programa d’adults hi ha una altra activitat a la piscina de Can Marcet, l’Aiguagim, que combina un treball de condició física a l’aigua amb acompanyament musical i un vessant recreatiu.

Altres activitats físiques

D’altra banda, la temporada d’estiu ofereix la possibilitat de fer activitats físiques per a adults durant 5 setmanes. L’objectiu és donar continuïtat en la pràctica esportiva als usuaris del programa d’Activitats Físiques per a Adults de la temporada d’hivern i als usuaris nous que vulguin ocupar part del seu temps d’oci fent esport.

Es podrà fer gimnàstica de manteniment, sumba, body-tono, pilates, tonificació i estiraments, tono-pilates, reeducació postural i HIIT-Core. Del 25 de juny al 26 de juliol s’hi ofereixen un total de 345 places al pavelló de Cal Balsach, pavelló del Sud, al Centre Cívic de Poblenou, al Complex Esportiu Municipal Olímpia i a l’Escola Roureda.

Com inscriure’s?

Les persones interessades es podran preinscriure com a màxim a 1 grup d’activitat. El 13 de juny es farà un sorteig públic de les places disponibles entre els usuaris preinscrits. La publicació de la llista de les persones admeses es farà divendres, 14 de juny i es podrà consultar al web de l’Ajuntament de Sabadell.

Les persones admeses restaran inscrites directament. Els usuaris no admesos passaran a formar part de les llistes d’espera. Un cop passat el sorteig s’obrirà un nou període prorrogat d’inscripció, a partir del 17 de juny.

La preinscripció i inscripció als cursos de natació de les piscines del Parc del Nord i Joan Serra tenen, però, un procediment diferent. Per als cursos del Parc del Nord el període d’inscripció és el mateix però telemàticament al web de l’AE Can Deu. De forma presencial, es farà entre el 4 i el 7 de juny, a la mateixa piscina. Pel que fa als cursos de les Piscines Municipals Joan Serra (els cursets van de l’1 al 26 de juliol), cal inscriure’s a la mateixa piscina, entre el 17 i el 20 de juny.