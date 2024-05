L’ascensor de Can Puiggener, avariat: “La gent gran ho necessita”

L’ascensor de Can Puiggener torna a estar avariat. L’elevador que connecta el barri amb la Gran Via fa dues setmanes que està inactiu i ha deixat a centenars de veïns sense un servei que consideren “imprescindible” per al barri. “Les persones amb mobilitat reduïda o amb cotxet ho tenen molt més difícil per a desplaçar-se”, exposa Loli Vázquez, veïna del barri. “Es queden completament aïllats al barri”, exposa.

És el cas de Milagros Piedra, una senyora que té dificultats de mobilitat i en feia un ús molt recurrent de l’ascensor: “Hem de tenir cura entre tots de l’ascensor, al barri no tenim serveis i hem de sortir sí o sí”, exposa la veïna afectada. “Com ho fem els que tenim dificultats per a caminar? Jo he de sortir del barri per la pendent i em costa molt”, expressa.

L’Ajuntament està fent el manteniment de l’ascensor, que passa per substituir la cabina, han assegurat fonts municipals, que sostenen que ja han contactat amb l’empresa encarregada del manteniment i en les pròximes setmanes s’hi instal·larà una de nova. No han trascendit els motius de l’avaria, tot i que són “força recurrents”, exposen veïns del barri i fonts municipals asseguren que es tracta del “deteriorament” de la cabina.

Menys vandalisme per la videovigilància

El que sí que han notat els veïns que ha baixat el número d’incidències des que s’han instal·lat les càmeres de videovigilància a la zona, moltes d’elles provocades per actets vandàlics, malgrat que la mitjana ara és d’una avaria al mes, segons fonts veïnals. “Pugen persones amb motos, patinets, bicicletes… això sembla un muntacàrregues“, lamenta Vázquez.

I és que és fa un parell d’anys l’Ajuntament va tramitar un contracte per reforçar quadre elèctric i altres actuacions per evitar el vandalisme. La reposició de peces i el reforç de la seguretat a la instal·lació tenia un cost de 10.000 euros. També es va instal·lar una càmera de videovigilància.

L’ascensor es va posar en funcionament l’any 2012 per comunicar Can Puiggener amb la Creu Alta per a millorar la connectivitat d’aquesta zona de la ciutat i facilitar el desplaçament a la gent gran o persones amb mobilitat reduïda.