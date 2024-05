El festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès ja té cartell, farcit de noms que l’equiparen a les principals propostes musicals del país. Antònia Fonts, The Tyets, Figa Flawas i Miki Núñez són alguns dels artistes destacats que la 13a edició de la cita, on també actuaran Ginestà, Blaumut, Buhos o la Ludwig Band, entre d’altres. La cita se celebrarà del 4 al 6 d’octubre.

El festival arrencarà divendres amb el concert de la Clika, una proposta on els protagonistes sobre l’escenari són nens i nenes que acompanyen els músics i la cantant en un espectacle familiar.

Dissabte serà el torn de Buhos, Blaumut i Cesk Freixas en la seva gira de comiat al Teatre-Auditori, mentre que The Tyets, The Penguins i Ginestà, aquests últims amb nou disc sota el braç, ho faran a la carpa Arborètum. També actuaran als escenaris Pati, l’Aula Magna i la Pua Ambauka, Ixeya, les Testarudes, Esther, Partiperes i Pubilles Ninja.

Diumenge serà el torn d’Antonia Font, Miñi Núñez en segon concert i The Crab Apples a l’escenari del Teatre-Auditori, mentre que a la carpa de l’Arborètum hi tocaran Figa Flawas, Koko-Jean & The Tonics i la Ludwig Band. D’altra banda, als altres tres escenaris hi actuaran la Dona del Sac, Iris Deco, Carla, Ana Rossi, Guatatiboa i Pulmon Beatbox.

L’organització estima que enguany arribaran a un públic de 10.000 espectadors, repartits entre els diferents escenaris del festival, entre ells el principal, situat al Teatre-Auditori i amb capacitat per a unes 800 persones amb els aforaments ajustats. Les entrades ja estan a la venda, amb diferents opcions, entre elles paquets de cap de setmana i amb pernoctació inclosa.