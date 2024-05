Cuerpo (ministre d’Economia): “El Banc Sabadell és fonamental per a les pimes”

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha alertat aquest dijous de “l’impacte territorial” que podria tenir a Catalunya i el País Valencià l’OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell. En declaracions als mitjans a la seva arribada a la 39ena Reunió del Cercle d’Economia, Cuerpo ha recordat que hi ha diversos “elements que preocupen” al govern espanyol per l’impacte d’una eventual absorció a Catalunya, especialment pel que fa a l’accés al finançament de les petites i mitjanes empreses i les pimes. “El Banc Sabadell és fonamental per a les pimes tant a Catalunya com a la Comunitat Valenciana i aquest també és un element a preservar”, ha assegurat, remarcant que “el crèdit ha de seguir fluint a les pimes”.

Cuerpo també ha assenyalat al possible impacte territorial que podria tenir una eventual fusió pel que fa a “la mida i l’ocupació” generada per la nova entitat financera. “Aquest també és un element que resulta clau des del punt de vista territorial”, ha dit. Cuerpo ha destacat que l’opinió del govern espanyol sobre l’OPA no ha variat, i que en tot cas “el grau d’acceptació” que tingui no farà variar el diagnòstic que acabi fent l’executiu.

En tot cas, el ministre també ha indicat que l’OPA està pendent de l’anàlisi que facin diverses institucions “en el marc de les seves competències”, com la CNMV, la CNMC o el Banc d’Espanya. Així mateix, ha dit que l’executiu espanyol se centra en una “visió més àmplia” que no es fixa estrictament en els paràmetres de l’OPA sinó en conceptes com els de sostenibilitat financera, la possible reducció de la competència, o l’impacte en el territori.

Un cop dins a l’auditori, on el ministre ha participat en un diàleg amb la vicepresidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia-Milà, Cuerpo ha insistit en el seu rebuig a l’operació. Per una banda, per la forma -a través d’una OPA hostil que contribueix a la “incertesa i la volatilitat als mercats” i no mitjançant una negociació formal entre les parts- i per l’altra per la concentració en el sector i els seus “efectes lesius en termes de competència”. En aquest sentit, ha recordat que les tres entitats que quedarien al mercat coparien el 70%, un percentatge molt per sobre de països veïns com França, Alemanya i Itàlia, que es troben al voltant del 50% “o molt per sota”.

A més, Cuerpo ha citat com a element de concentració del sector el fet que l’augment dels tipus d’interès no s’hagi traduït en una major remuneració dels dipòsits. En aquets punt, el ministre ha citat un informe del Banc d’Espanya, que ho atribueix a un augment de la liquiditat per part de les entitats i per tant a la poca necessitat d’entrar en competència entre els altres bancs per obtenir liquiditat.