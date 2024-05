Els marxants del mercat ambulant de Zona Hermètica que s’ubiquen a la part de Sant Quirze plantegen fusionar-se amb els marxants de Sabadell per a no perdre el mercat dels diumenges. L’Ajuntament de Sant Quirze no vol renovar el mercadal que forma part del seu terme municipal, segons han avançat els comerciants afectats, on hi treballen 150 famílies. Però ara es busquen alternatives.

Els marxants van convocar una manifestació, acompanyats per l‘associació de marxants de Catalunya, per a exigir solucions i Sant Quirze busca ara un pla B. Els comerciants han assegurat al Diari que ara es busca una alternativa. “S’ha plantejat que ens fusionem amb Sabadell per continuar a la Zona Hermètica”, exposen. “Si no és possible, ens han assegurat que buscaran una solució”, afegeixen.

Fonts de l’Ajuntament de Sant Quirze asseguren que el cas “s’està estudiant” i, des de Sabadell, fonts municipals asseguren que s’estan fent gestions amb l’Ajuntament del municipi veí per a tenir tota la informació. Els marxants celebren qualsevol iniciativa que els permeti continuar treballant.

“Molts de nosaltres arrosseguem pagaments de la pandèmia, necessitem facturar”, diuen. I asseguren que el de la Zona Hermètica és el seu millor mercat de Catalunya, “amb clients que venen expressament des de Lleida” i altres punts de Catalunya.