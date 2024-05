Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem l’actualitat informativa de Sabadell en les últimes hores. Què has de saber aquest dijous?

Cada dia més sabadellencs fan les maletes per emprendre una nova aventura lluny de casa. Segons les darreres dades publicades per l’Idescat, l’any 2024 va començar amb 7.697 residents originaris de Sabadell inscrits a l’estranger. La xifra esdevé rècord i suposa una pujada de gairebé un 5% respecte a l’any anterior (7.338), un indicador que no ha deixat d’augmentar des que hi ha dades, el 2009.

L’escola Andreu Castells començarà el curs 2024-2025 amb un nou equip directiu. De fet, segons han confirmat fonts del Departament d’Educació, aquest juliol la nova direcció ja es farà pública. És fruit d’un procés selectiu –encara en marxa– que ha de substituir la direcció temporal que actualment gestiona el centre.

El Parc Taulí està d’estrena. La setmana que ve entrarà en funcionament la nova Unitat de Curta Estada d’Urgències. En total, 1775 metres quadrats distribuïts en 20 habitacions –deu de dobles i deu d’individuals– equipades amb lavabos i dutxes individuals. “Ens permet reorganitzar el servei i reubicar una trentena de pacients que ara tenim a les Urgències”, explica Emili Gené, director del Servei d’Urgències.

Els dies 4 i 5 de juny de 2024 està previst que se celebri a Sabadell i Barcelona la Fira UNVEX 2024 de sistemes no tripulats i drons i 150 organitzacions denuncien en un comunicat conjunt la presència d’empreses vinculades a Israel. “Són empreses han fabricat tecnologia que està sent utilitzada contra Palestina”, asseguren. “No podem tolerar que es dugui a terme a dues ciutats catalanes una fira amb empreses que fabriquen tecnologia militar”, exposen.

La dissolució de Sant Pere de Terrassa el 1904 per ser annexionat a Sabadell i Terrassa va fer que les parròquies de Jonqueres s’integressin al barri de la Creu Alta i, Altura, a Ca n’Oriac. Per això, des d’aleshores, l’església de Sant Julià d’Altura forma part del municipi sabadellenc i va deixar de ser la parròquia rural de l’antic terme de Sant Pere de Terrassa.