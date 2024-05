Les tarifes dels serveis funeraris creixen un 3,4%

Els serveis funeraris de Sabadell experimentaran aquest any un increment del 3,4% de la seva tarifa. La Junta de Govern Local del passat dilluns va aprovar els nous preus, que s’actualitzen respecte als de l’any passat basant-se en la pujada de l’Índex de Preus del Consum (IPC) entre gener de 2023 i gener de 2024, que va ser del 3,4% segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Els nous preus s’apliquen des d’aquesta setmana i així es mantindran fins que no es tornin a modificar o revisar. Cal tenir en compte que, als preus de la tarifa, cal incloure-hi l’IVA corresponent a cada producte o servei.

La revisió dels preus tarifaris afecta la totalitat del servei que presta l’empresa concessionària Torra S.A. Per tant, fa referència a tots els elements relacionats amb el tanatori i el cementiri de Sabadell, amb major incidència en els que són més cars. D’aquesta manera, l’increment del 3,4% es tradueix tant en els recordatoris impresos (que pugen dos cèntims i ara cada unitat costarà 0,56 cèntims) com en els llibres de signatures, que passen de costar 22,01 euros a 22,76, per exemple.

L’únic servei que continua sent gratuït és el de beneficiència. La pujada també es veu reflectida en els serveis funeraris per a adults i infants. En el cas dels adults, per exemple, el servei funerari més econòmic puja gairebé 13 euros, perquè passa de 361,83 euros a 374,14 euros. El més car, que el 2023 eren 7.419,04 euros, el 2024 tindrà un cost de 7.671,29 euros, la qual cosa suposa 252,25 euros de més. En el cas de les urnes, els seus preus van des de 121,29 euros a 957,51 euros. La cremació de cadàvers també s’incrementa el 3,4% com la resta de serveis, i puja 15 euros (costa 477,51 euros).

Les tarifes regulen tots els conceptes que es poden contractar per dur a terme un comiat a les instal·lacions del tanatori i el cementiri. Això inclou, doncs, les cerimònies. Les laiques costaran aquest any 85,52 euros, mentre que les religioses al tanatori o a les parròquies, 39,91 euros.

El 2023, respecte al 2022, les tarifes dels serveis funeraris van pujar al voltant del 5,5%, mentre que algunes qüestions com la cremació de cadàvers van augmentar un 8%.