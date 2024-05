Alguns veïns encara no l’han rebut, però aviat arribarà una carta a les llars de Sabadell corresponent a la taxa de residus del Consell Comarcal del Vallès Occidental. És un nou tribut, que se suma a l’existent de l’Ajuntament, que els sabadellencs hauran de continuar pagant. T’expliquem com t’afectarà el nou impost delegat a l’organisme comarcal i per què ha vingut per quedar-se amb cinc preguntes i respostes:

1. D’on venim: què és la taxa de residus?

Fins al 2023, la taxa de residus va ser un tribut únicament municipal que servia per pagar el servei de recollida i el tractament de la brossa que generem els veïns de Sabadell. La tasca de recollida i trasllat als centres de reciclatge va a càrrec de Smatsa, concessionària fins al 2027.

La quota mitjana a la ciutat el 2023 va ser de 72,36 euros, però canvia segons els membres de la llar i la renda, i no té en compte si la llar recicla. El PSC va ser crític amb el sistema, implantat el 2018 pel govern quadripartit, però ha demorat fer una modificació. “S’està treballant per al 2025, però encara no sabem quins canvis inclourà“, asseguren fonts municipals.

2. Què ha canviat: per què ara hi ha dues taxes?

En comptes de pagar una taxa de residus –la municipal–, les famílies de Sabadell hauran de pagar un segon tribut, del Consell Comarcal. De mitjana, cada llar haurà de desemborsar 83,22 euros a l’Ajuntament i 72,04 euros a l’organisme comarcal. És a dir, més del doble que l’any passat (+114%). Per què ara? Una nova normativa europea obliga a fer pagar tot el servei de gestió de la brossa al contribuent de forma directa. Des de la recollida –que ja pagava cada veí a l’Ajuntament– fins al tractament en planta, que el consistori pagava de forma indirecta a l’organisme comarcal. Fins ara, l’impost servia per finançar un 46% del cost total de la gestió. La UE indica que ha de ser el 100%.

El Govern municipal de Sabadell ha aplicat l’increment en diferit i ha delegat la taxa al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Així, la carta que arriba del nou impost porta el segell del Consell Comarcal i també de la Diputació de Barcelona, que gestiona els impostos de la ciutat.

A banda de Sabadell, Terrassa, Rubí, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat i Ullastrell també utilitzen el mateix mètode. Els set municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) també paguen els tributs per separat, al municipi i a l’AMB.

3. Què suposa per a les famílies de Sabadell?

Els principals tributs que paga una família mitjana de Sabadell són l’IBI i la taxa de residus. Aquest any han coincidit l’augment lineal de tots els tributs del 15% per part de l’Ajuntament i la segona taxa de residus. Després dels canvis, cada llar haurà de pagar 141 euros més, sempre parlant de la mitjana facilitada per l’Ajuntament de Sabadell. A més, també s’han incrementat altres tarifes, com la de l’aigua (+14%) o l’impost de circulació, inclòs en la pujada genèrica (+15%).

4. Hi ha excepcions per a qui té menys ingressos?

No. Aquesta és una altra de les novetats implementades enguany. Fins ara les famílies amb menys recursos econòmics no havien de pagar la taxa de residus municipal. El tribut municipal serà d’un import mínim de 15 euros (municipal), al qual s’afegeix la taxa comarcal (13 euros). Per tant, els casos més vulnerables hauran de pagar 28 euros. a l’any.

5. On van els diners d’aquesta taxa?

Sabadell genera milers i milers de tones de brossa en un any. Només el 2023, Smatsa va recollir més de 90.525 tones d’escombraries, 415 quilos per veí. La major part de les deixalles no es van separar correctament i van anar a resta (62%), i és un dels municipis més incomplidors del Vallès en reciclatge. L’objectiu de la UE per al 2035 és que només un 35% dels residus sigui resta.

Smatsa s’encarrega de recollir la brossa i traslladar-la a les plantes específiques –que ja es pagava amb la taxa existent–, al qual cal afegir la fase de tractament de la resta, l’orgànica i els voluminosos, entre d’altres, a càrrec del Consell Comarcal.

La falta de reciclatge de tota la ciutat és rellevant: el càlcul del que ha de pagar cada sabadellenc de taxa comarcal té en compte l’impost local, establert per l’Ajuntament, i també quant es recicla a la ciutat. I, en conjunt, sense entrar en què fa cadascú a escala individual, se separa poc. “Que es generi tanta resta afecta directament l’import que ha de pagar cada veí”, exposen fonts del Consell Comarcal, que expliquen que gestionar la resta “és complex i suposa una gran despesa”.