El BBVA ha confirmat la seva OPA hostil envers el Banc Sabadell, dos setmanes després d’anunciar-la. Aquest divendres, l’entitat espanyola ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la seva oferta voluntària per la totalitat de les accions. L’ens supervisor té vint hàbils per autoritzar el procés.

A la nota enviada a la CNMV, el BBVA reitera els termes de la seva oferta: 4,83 títols del Banc per cada un del BBVA, el que constituïa una prima del 30% sobre el preu de tancament d’ambdues entitats del passat 29 d’abril. “Es confirmen les informacions i característiques de l’oferta previstes a l’anunci previ, fent-se constar que no s’ha produït cap variació respecte d’aquestes informacions”, assegura.

Amb aquest procediment, s’activen els tràmits d’aprovació de l’opa. La previsió és que, després de rebre el vistiplau del BCE, la CNMV analitzi i aprovi el fullet de l’operació, moment en què es publicarà. En aquest document, el BBVA haurà de detallar tots els detalls de l’operació –plans de negoci, entre altres–.

També necessitarà el vistiplau de la CNMV per a adquirir el control indirecte de Sabadell Securities USA, un broker dealer filial del Banc als Estats Units; així com del Banc Central de Marroc, en relació amb el control indirecte en la sucursal que té l’entitat presidida per Josep Oliu a Casablanca.

El BBVA preveu que el tancament de l’operació es digui a terme en un període d’entre sis i vuit i mesos, una vegada rebi les autoritzacions necessàries.