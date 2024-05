Per què m’he de replantejar la masculinitat? “Volia sortir del lloc on era”

El curs sobre masculinitats d’Actuavallès és una proposta intergeneracional, que contempla que la infància i l’adolescència no han estat viscudes igual per a tothom i que cadascú ha experimentat una sèrie de condicionants. Sobre això, Bernat Chueca recorda que “vivim en una societat que ens empeny cap a un model d’èxit que cal reconsiderar”.

Per què tots els homes ens hem de posar davant del mirall? Més enllà de la ira, la felicitat o la tristesa, existeix un ventall de sentiments i un vocabulari d’emocions que la iniciativa de l’entitat sabadellenca vol fer aflorar. Així explica Roberte Piqueras, coordinadora de Ca l’Enredus, el curs:

El privilegi cega moltes desigualtats. Quan no ho estàs patint, no ho reconeixes. Passar per aquí et permet detectar-ho, sense sentir-te culpable. No només pretén transformar la relació amb la dona, sinó també amb l’entorn familiar, relacions socials i sexo-afectives. Estàs condicionat pel que veus a casa i trobar altres referències i models enriqueix. Permet assimilar la nostra vulnerabilitat. Veure que alguna cosa ens grinyola sobre com actuem. Anar-hi no hauria de ser mai obligatori, però sí que cal fer-ho amb una certa consciència sobre un mateix. Transformació social. Amb deu persones no canviarà el món, però participar-hi pot canviar relacions laborals, la tolerància davant de situacions que observem… Per tant, suposa una revolució més àmplia. És un espai de cures. Un lloc on plorar, compartir i comparar situacions amb altres figures heterogènies. És un espai segur, de confiança, respecte, feminitzat, però fet per homes.

Amb aquestes premisses, més d’una desena d’homes han fet el pas aquest any. Alguns dels protagonistes exposen les aspiracions i els perquès del taller.

Josep Guasch

El Josep Guasch va començar a descobrir el món del feminisme fa gairebé dues dècades amb diferents propostes de treball emocional dins la perspectiva de gènere. Des d’aleshores, ha volgut corregir la seva mirada. “Hem après conceptes, sensibilitats i nous mandats del patriarcat sobre els homes. És important que creixi el nombre d’homes interessats en això”, diu. Ell és psicoterapeuta. “Sé que per als homes el món de les emocions és bastant inaccessible”, creu, remarcant que a la teoria i la política cal afegir un concepte: la consciència.

Albert Pujadas

L’Albert Pujadas és treballador d’Actuavallès i membre del grup. “És un espai que no s’acostuma a tenir, des de la reflexió i la possibilitat de tenir altres perspectives del que és la masculinitat. El més positiu és que les sessions han aportat teoria i idees, evolucionant cap a experiències més participatives. Hem treballat aspectes de la infància, adolescència i adultesa que ens han marcat”, explica sobre el desenvolupament de les sessions. El més important, diu, és veure que no només hi ha una masculinitat. “Pots ser fràgil o tenir una part ‘femenina’. I no passa res”, tanca.

Miguel Morales

“Em vaig adonar que era en un lloc on no volia ser. Per anar a l’altra banda, requereix un esforç i una constància. Per això soc aquí”, exposava el Miguel, que té 44 anys. “La societat de la nostra generació, en un barri obrer, et pot empènyer a una manera de veure i entendre l’home. Una masculinitat tòxica”, diu. Ser conscient d’això, gràcies a amistats i gent del seu entorn, l’ha motivat a formar part del projecte. “He sigut masclista, homòfob i he imposat el poder sobre algú més dèbil. Però els temps canvien”, s’obre amb franquesa. Una amiga li va parlar del taller. Per això, no es vol deixar cap agraïment: “a Roberte i Actuavallès per la feina. També a la Irene, l’Alba, l’Ana, l’Olga i la Miriam. Tots els tallers com aquest seran pocs”, conclou.