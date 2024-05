La Lliga Protectora de Sabadell celebra la primera festa dels GPP

Amb l’objectiu de trobar una llar als gossos potencialment perillosos que tenen al refugi, la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell ha celebrat aquest dissabte una jornada amb diverses activitats a la plaça Doctor Robert. Durant la matinal, els vianants i assistents han pogut veure passejar alguns dels GPP, xerrades, trobades amb adoptants d’aquest tipus de gossos i fins i tot un sorteig.

“L’objectiu és mostrar que els gossos PP, en molts casos, són animals normals i tranquils. A la gent li costa més adoptar-los per tots els tràmits burocràtics i a la protectora en tenim molts que fa anys que són allà sense sortida”, explica la Claudia, membre de la Lliga Protectora. Entre les xerrades que s’han anat fent, una ha estat sobre experiències després d’adoptar un GPP i els organitzadors han volgut desmentir una creença popular en aquest àmbit. “Normalment, es creu que és per a gent experimentada, però avui hem escoltat el testimoni d’un noi que el seu primer gos va ser GPP i diu que li va canviar la vida”, apunta.

Durant la jornada també hi ha hagut algun problema tècnic que ha endarrerit la xerrada sobre comunicació entre gossos a càrrec d’Amunt i Avall i l’ha reubicat a la zona de bancs de la plaça on s’ha dut a terme en ‘petit comitè’. No obstant això, el problema s’ha solucionat ràpidament i la resta de les activitats, inclosa la desfilada, s’han dut a terme sense més incidències.

FOTOS: VICTOR CASTILLO