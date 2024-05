L’esplai La Baldufa fa una aturada després de 50 anys a Can Puiggener

Aquest diumenge, l’esplai La Baldufa de Can Puiggener ha anunciat que finalitza la seva activitat en una assemblea celebrada al centre cívic del barri. La manca de monitors ha obligat els responsables a prendre una decisió que ha estat rebuda entre llàgrimes i gran pena pels veïns de la zona. L’esplai compleix aquest 2024 els cinquanta anys i és una eina fonamental al barri com han mostrat els assistents a l’assemblea on s’ha anunciat la decisió.

Tots els presents han coincidit en l’agraïment a les persones que fins al final han estat mantenint el projecte. Cinc monitors, la majora molt inexperts, que durant mesos han aguantat una càrrega de feina difícilment gestionable sense anys d’experiència. Els afectats assenyalen la falta de voluntaris com la principal mancança del projecte i com els que han anat venint a fer un cop de mà, no han acabat de creure en la proposta i han marxat en poc temps.

“L’equip de monitors està abatut”

“S’han buscat totes les alternatives per no haver d’arribar aquí. L’equip de monitors està abatut. Volem donar una proposta que de veritat ajudi i eduqui els nens i amb només cinc, no es pot. Hem de fer una aturada”, ha explicat la Sara, col·laboradora de l’esplai i monitora durant molts anys. Segons han anunciat des de la mateixa entitat, l’Ajuntament farà esforços per tapar aquest forat que deixa l’esplai al barri.

Els integrants de La Baldufa, però, no tanquen la porta definitivament i és que han deixat clar des de l’inici que la seva intenció és poder tornar a tenir un espai on s’ajudi, però en unes condicions òptimes. “Si en un futur es pot tornar amb gent compromesa, nosaltres farem el que calgui perquè es pugui tirar endavant la iniciativa”, han admès. L’esplai s’acomiadarà definitivament al juliol, quan tenen previst celebrar una festa de cloenda de les seves activitats que es preveu molt emotiva.