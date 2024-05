La Crida obre un debat intern per plantejar el futur a Sabadell

La Crida per Sabadell va celebrar dissabte la primera de les tres assemblees amb què pretenen posar al dia les seves formes de treball polític i organitzatiu. L’objectiu, explica la formació anticapitalista, és estar preparada per a un nou impuls que garanteixi un partit més fort a la ciutat. “Perquè només amb una Crida per Sabadell forta podrem tenir una ciutat més lliure, més justa i que garanteixi els drets de les classes populars”, expressa la portaveu Carmina Carreras.

L’emergència climàtica, la sequera, la pobresa cronificada i la manca de confiança en les polítiques públiques, “que de manera sistèmica deceben els veïns”, són reptes pels quals la Crida vol estar preparada: “l’essència de la formació és la de garantir unes millors condicions de vida de la classe treballadora”.

Per aquest motiu, la formació engega un procés de debat amb la intenció d’assolir una bona participació de la seva militància. Dissabte, una cinquantena de persones es van reunir per debatre sobre els reptes de futur de la ciutat i quin ha de ser el seu paper per assumir-los. “Necessitem fer ús de la intel·ligència col·lectiva perquè el nostre projecte respongui a les necessitats més immediates. Sortir reforçades d’aquest procés i teixir una estratègia compartida amb els agents socials de la ciutat és la nostra prioritat”, tanca Carreras.