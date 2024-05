Introduiran tècniques de bioenginyeria per millorar el cabal del riu Ripoll

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns de manera inicial un projecte per millorar la qualitat de l’aigua del riu Ripoll. S’invertiran pràcticament 325.000 euros per aplicar tècniques de bioenginyeria a l’entorn del col·lector de Sant Vicenç de Jonqueres. Quan s’aprovi definitivament el projecte, es podrà traçar el calendari previst per dur a terme les obres. Les obres es duran a terme de la mà d’Aigües Sabadell, en el marc del contracte per la prestació del servei de sanejament en alta de Sabadell.

La intervenció consistirà en aplicar mesures correctores al sobreeixidor del col·lector, que evitaran que quan plogui i l’aigua surti del col·lector, els residus sòlids no solubles arribin al riu. D’aquesta manera s’ajudarà a reduir la contaminació del cabal. Una altra aportació d’aquestes millores serà en la llera del riu. Es col·locarà una escullera amb vegetació al sobreeixidor que esmorteirà l’aigua pluvial. Així, es difondrà l’aigua que surti del col·lector en cas de pluja i impedirà que surti amb molt cabal i velocitat com fins ara.

El projecte també inclou implementar un tractament natural de les aigües. Per fer-ho s’aplicaran sistemes de depuració verda conformats per cinturons de vegetació helòfita i arbustiva facilitant el procés autodepuratiu, actuant com a filtres i millorant la qualitat de l’aigua.

Tècniques de bioenginyeria

El Govern subratlla que, en tot el procediment, s’utilitzaran tècniques de bioenginyeria integrades tant paisatgísticament com ecològicament, que afavoriran la millora global de l’àmbit en la línia de les Solucions Basades en la Natura (NBS). Aquestes responen a enfocaments eco-innovadors per gestionar les aigües.