Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem un cap de setmana negre des del punt de vista esportiu a Sabadell. El descens del Centre d’Esports i altres notícies rellevants de les últimes hores.

Harakiri arlequinat i desenllaç cruel. El Sabadell va consumar el seu descens a Segona Federació en una tarda nefasta. S’ha quedat a un gol després d’un partit per oblidar. Ni la presència de 200 seguidores a l’Anxo Carro va servir per evitar la desfeta. El gol de Vladys va igualar l’1-0 inicial, però a la segona part es va enfonsar l’equip arlequinat. No hi va haver miracle final.

El Festival Observa ha fet vibrar Sabadell ja des dels primers dies amb alguns dels concerts i activitats molt multitudinaris. Divendres, la ciutat va gaudir amb 31Fam. El grup sabadellenc va crear una gran expectació omplint de gom a gom el lloc. El dissabte també va tenir molt èxit amb la festa Flaixbac i, abans, els assistents van gaudir de la final de la Champions femenina de futbol.

Aquest diumenge, l’esplai La Baldufa de Can Puiggener ha anunciat que finalitza la seva activitat en una assemblea celebrada al centre cívic del barri. La manca de monitors ha obligat els responsables a prendre una decisió que ha estat rebuda entre llàgrimes i gran pena pels veïns de la zona. L’esplai compleix aquest 2024 els cinquanta anys i és una eina fonamental al barri com han mostrat els assistents a l’assemblea on s’ha anunciat la decisió.

Un pàrquing d’autocaravanes situat a Montcada i Reixac es va cremar diumenge al migdia. Es van desplaçar tretze dotacions de bombers al lloc dels fets i van declarar l’incendi controlat cap a les 13h. No hi ha hagut ferits en el succés, però el foc va afectar desenes de vehicles aparcats a la zona.

Gran ensurt el que es van endur els clients i treballadors de la cafeteria Vivari, situada a l’Avinguda Barberà, aquest diumenge. Prop de les 9 del matí, dues persones van entrar al local, lligades i demanant ajuda. Segons testimonis dels fets, les dues víctimes explicaven que un grup d’individus els volia segrestar. De fet, van escapar del cotxe on els tenien lligats.