L’exconsellera d’Acció Exterior i regidora de Trias per Barcelona, Victòria Alsina, ha participat en un acte sobre política europea organitzat per Junts al Casal Pere Quart aquest dilluns. Alsina ha demanat el vot per a Junts en les eleccions del pròxim 9 de juny perquè Catalunya pugui tenir “veu pròpia” a la Unió Europea i així “defensar els interessos nacionals de les nostres empreses i els ciutadans”.

Alsina ha fet una crida a la participació i ha remarcat que en el marc de la Unió Europea “es decideixen moltes coses, moltes més de les que imaginem” com inversions destacades com el corredor mediterrani i l’arribada dels fons Next Generation. En l’acte, Alsina ha estat acompanyada de l’exconsellera de Justícia i exregidora de Sabadell, Lourdes Ciuró, i dels candidats Alistair Spearing i de Lídia Busom, candidats als comicis europeus.

Així mateix, Alsina ha recordat que Junts va exigir l’oficialitat del català a Europa en el marc de les negociacions per investir Pedro Sánchez, una operació que ara “s’ha de rematar” i que el partit de Carles Puigdemont complirà, segons l’exconsellera.

Fotografies: Juanma Peláez