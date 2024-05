El Sabadell fa oficial l’adeu de Carlos Rosende i Óscar Cano

Cap sorpresa. Es veia venir després del descens i el club ja ho ha fet oficial: el director esportiu Carlos Rosende i el tècnic Óscar Cano, a més del seu segon Elías Martí, no continuaran la pròxima temporada en el Centre d’Esports Sabadell.

Tant Rosende com Cano havien signat un contracte fins a l’any 2025, però com ja va explicar el Diari de Sabadell ambdós tenien una clàusula lligada a la continuïtat a la Primera Federació. Només acabar el partit a Lugo, amb el descens a Segona Federació, va quedar clar que es trencava el projecte que havien de liderar per la temporada 24/25, amb un objectiu molt més ambiciós.

Aquest dimarts, els protagonistes han mantingut una reunió definitiva amb el president Pau Morilla-Giner i el director general, Bruno Batlle, i han arribat a l’acord per a la seva desvinculació del club. Consideren que no era el més adient després de no assolir l’objectiu de la permanència i també el club haurà de refer el seu model de projecte esportiu per afrontar la quarta categoria del futbol espanyol. Caldrà una reestructuració de l’àrea esportiva després dels estrepitosos fracassos amb dos descensos en tres anys. El Sabadell ha passat del futbol professional a la Segona Federació.

Carlos Rosende havia arribat amb idees molt clares al club, amb ganes de fer un projecte sòlid per aspirar de nou a la Segona Divisió A. Però abans calia mantenir-se i això no ha estat possible. Ara també queden pendents totes les carpetes de possibles renovacions de jugadors -com és el cas de David Astals com el més significatiu- i tot apunta que serà una feina complicada.

De totes maneres, el pròxim pas serà l’elecció del nou director esportiu -es busca un perfil que sobretot conegui la categoria i el seu mercat- i entrenador. Possiblement, aquest dijous o divendres, el president Pau Morilla-Giner parli de tot plegat en una roda de premsa.