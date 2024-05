Oportunitat per a les empreses emergents: arriba l’Acceleration Lab del Vallès

Un any més Sabadell acull el programa Acceleration Lab del Vallès, amb l’objectiu de cercar projectes d’emprenedoria innovadors que vulguin créixer. Sabadell i Barberà del Vallès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, promouen aquest programa adreçat a projectes amb base tecnològica, constituïts com a empresa amb menys de 5 anys d’antiguitat i que es trobin en les fases inicials del seu desenvolupament de negoci. Entre altres aspectes, es valora que les startups participants tinguin seu als municipis de Sabadell i Barberà, així com el retorn i l’impacte que puguin generar en l’àmbit local.

La nova edició del programa Acceleration Lab del Vallès es desenvoluparà entre juny i novembre de 2024. El programa inclou, en aquesta ocasió, un cicle de sessions presencials al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta (Av. de can Bordoll, 119) dirigides per especialistes, amb l’objectiu d’oferir recursos eficients a negocis per créixer i formar part de l’ecosistema innovador de Sabadell i entorns.

El cicle s’iniciarà el 13 de juny amb la jornada Finançament d’startups: necessitat, recursos i negociació. El 26 de setembre s’ha previst la segona activitat, sota el nom de Xarxa de contactes i networking, per fomentar les relacions de negocis entre empreses i arribar a més clients o amb agents socioeconòmics amb experiència i coneixement del teixit empresarial del territori. El cicle es tancarà el 14 de novembre, amb la sessió “Màrqueting operatiu: estratègies i recursos per créixer en audiència i clients”.

Qualsevol empresa de base tecnològica interessada en participar en el programa, que compleixi els requisits d’antiguitat, pot formalitzar la seva inscripció per mitjà del web sabadellempresa.cat. Les places són limitades. Per a més informació, es poden adreçar a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i l’Autònom/a de l’Ajuntament de Sabadell o enviar un correu electrònic a [email protected].

Acceleració d’empreses

Acceleration Lab del Vallès se suma a altres iniciatives amb les quals s’aposta per la millora de la competitivitat de les empreses del territori per tal de situar el Vallès com a pol d’atracció de talent i consolidar altres projectes d’acceleració que s’han treballat amb anterioritat. A més, el projecte es treballa de forma integrada amb altres accions ja consolidades, com el Cafè Aventura-Fòrum d’Emprenedoria de Sabadell, el Fòrum de Tecnologies i Innovació i altres accions formatives i de networking adreçades empreses locals.