Carles Siscart: “Hi ha pendents que no són transitables amb cadira de rodes”

El sabadellenc Carles Siscart, del barri de Gràcia, es mou per la ciutat (i per tot arreu) amb la seva cadira de rodes que incorpora el sistema Batec (amb seu a Sant Quirze del Vallès), que li permet electrificar-la i disposar d’un bon grau d’autonomia sense fer molt esforç. Quan es mou per la ciutat, es troba constantment amb traves que van des de cotxes aparcats sobre les voreres a pals de fusta que l’impedeixen passar o voreres que no tenen gual per baixar a la calçada i creuar a l’altra banda del carrer.

Què es troba en el seu dia a dia? Habitualment, hi ha molt incivisme amb l’aparcament dels cotxes a dalt de les voreres. Troben molt normal no interrompre el trànsit, però no tenen en compte els que van per la vorera.

Com valora l’estat general de les voreres de Sabadell? No estan ben mantingudes, sobretot els guals que no estan ben acabats o hi ha uns pendents que no són transitables amb cadira de rodes. I, si asfalten un carrer, el que queda és un marge: no ho tenen en compte i van posant capes d’asfalt. Milloren el carrer, però després passa això i entre la vorera i la calçada pràcticament hi ha un forat que fa dificulta creuar.

Què és el que més dificulta la marxa als vianants i persones amb mobilitat reduïda? Molts guals de particulars encara tenen massa pendent. A molts encara hi ha llambordes, amb pendents que dificulten la marxa. Jo tinc la sort de tenir un aparell elèctric, però amb la cadira manual hi ha llocs que són pràcticament impracticables.

Pot posar alguns exemples d’aquestes deficiències que comenta? Al carrer de l’Estrella, cantonada Colom, van obrir la vorera i van deixar un sac d’obra dues o tres setmanes enmig. Quan arribaves allà, no podies passar. Em vaig queixar i avui dijous [l’entrevista es va fer el passat 30 de maig] ja no hi era.

A part d’això, pel que ha comentat en diverses ocasions, també hi ha un problema de convivència entre els ciutadans? Amb els cotxes hi ha la sensació que a la vorera no passa res, i aparquen a sobre. ‘A on vols que aparqui?’, encara et repliquen… ‘Doncs no ho sé, si tant creus que ho has de fer, per què no deixes el cotxe al mig del carrer?’. No hi ha el mateix tractament: tothom té clar que no pot interrompre el trànsit, però no la vorera.

Com hauria de ser la ciutat per facilitar els desplaçaments de tots els veïns, independentment de les condicions que tinguin? Si tot fos com al Centre… [en referència a l’espai fet per a vianants]. En conjunt, agrairia que hi hagués més passos a nivell zero, que inclús pacifica el trànsit.